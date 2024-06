I bug in Assassin’s Creed: Shadows di cui si sono lamentati i giapponesi hanno ricevuto risposta da Ubisoft

Messaggio

12 giugno 2024

Il regista di Assassin’s Creed: Shadows ha commentato il problema della rappresentazione errata di elementi della cultura giapponese.





















Forse nessuna parte della serie Assassin’s Creed ha evocato emozioni come AC: Shadows, la cui uscita è prevista per novembre di quest’anno. Non solo la produzione di Ubisoft ha dovuto affrontare forti resistenze riguardo ai personaggi principali, ma anche… Dopo l’uscita del primo trailer, i giapponesi lo adorarono colloquialmente.





Abitanti del Paese del Sol Levante Si avvicinarono severamente Per gli elementi storici presentati nel gioco. Molta attenzione è stata prestata, tra l’altro, alla stanza in cui Nobunaga incontra i suoi seguaci. Secondo i giapponesi, i tatami (stuoie giapponesi) ritrovati lì erano presentati in modo errato (risultarono troppo grandi e con una forma insolita per il periodo in cui si svolgono i fatti).

Il caso ha ricevuto così tanta copertura mediatica che il regista ha deciso di commentarlo Assassin’s Creed: Ombre, Charles Benoît. In un’intervista con gli editori di Game Watch (via Robot) Lo sviluppatore ha spiegato che nella prima versione del gioco i tatami verranno visualizzati in base alla data.

Il creatore ha aggiunto anche questo Lo studio ha collaborato fin dall’inizio con esperti giapponesi nella progettazione del nuovo “killer”.. Inoltre, i team Ubisoft con sede a Tokyo e Osaka sono stati strettamente coinvolti nel processo di sviluppo del gioco.





Tuttavia Benoit ha osservato che, nonostante i migliori sforzi, possono verificarsi degli errori. Tuttavia, quando ciò accadrà, lo studio farà tutto il possibile per risolverlo. Chissà se questo influirà anche su altre incongruenze segnalate dai giapponesi: i soffitti molto alti negli edifici selezionati, l’acconciatura di alcuni personaggi, o il modo in cui si siedono e le grossolane violazioni dell’etichetta da parte dei seguaci di Nobunaga (ne parleremo più avanti nel nostro articolo). notizie precedenti).

Assassin’s Creed: Ombre Creato per PC, serie Xbox 5. Il gioco sarà presentato in anteprima il 15 novembre di quest’anno.