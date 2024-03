C'è un vero tesoro in Polonia. La Bibbia vale milioni di zloty

La Bibbia di Gutenberg è tra i libri più costosi al mondo. Non è meno prezioso del “Manoscritto Leicester” di Leonardo da Vinci e del “Vangelo di Enrico il Leone”. Gutenberg lo pubblicò tra il 1452 e il 1455 in circa 180 copie. Fino ad oggi sono sopravvissute 48 copie, anche se solo 20 di esse sono opere complete. I tedeschi (12) e gli americani (11) detengono il maggior numero di volumi.

Un'opera di Gutenberg si trova anche nel nostro Paese. Come recita il portale “Fakt”, si trova nel Museo Diocesano di Belplein (provincia della Pomerania). La copia disponibile nel nostro Paese è stampata in formato cartaceo e si compone di due volumi. Sono sopravvissute solo 17 copie di queste copie.

La Bibbia Pelplin Gutenberg è una delle poche copie Contiene la rilegatura originale del XV secolo, realizzata dal maestro Henrik Koster di Lubecca. Su entrambi i volumi è presente la sua firma in rilievo.

Rilegature in tavola di quercia baltica, intagliate a cieco, ricoperte di pelle di capra tinta di rosso, con fermagli, angoli e bottoni in ottone: così la diocesi di Belplein descrive la rilegatura della Bibbia di Belplein.

Fu stampato da Gutenberg e arrivò in Polonia a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Il suo acquirente fu il vescovo Mikołaj Šrabecki, collezionista di manoscritti e calamai. Originariamente era conservato nel castello vescovile di Chełmno a Lubawa. Nel 1833 fu trasferito da Lubawa a Belplin, dove si trovavano il capoluogo della diocesi di Chimno e la biblioteca diocesana.

Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale si decise di trasferire la Bibbia da Belleplain a Varsavia, È stato depositato nel caveau della Gospodarstwa Krajowego Bank. Nel settembre 1939 l'opera fu trasferita a Parigi e da lì a Londra nel 1940, dove partì con altre opere d'arte per un viaggio per mare verso il Canada.

Fino al 1959 fu conservato in un caveau a Ottawa, da dove fu restituito a Belleplaine., dove esiste ancora oggi. L'opera originale non è disponibile ai visitatori. Tuttavia, puoi guardarlo digitalmente su un sito Web speciale. Nonostante questi numerosi interventi, la Bibbia di Gutenberg si è conservata in ottime condizioni.