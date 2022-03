Cavallo di Troia su Google Play. Il famoso scanner di codici QR stava rubando le password

Google Play Store non ha avuto fortuna con i trojan nascosti nelle app. Questa volta, il famoso trojan bancario noto come TeaBot era di nuovo disponibile. Il programma in cui è nascosto è stato scaricato da più di 10.000 utenti Android.

Per prima cosa segnala l’app falsa La guida di Tom. programma chiamato Codice QR e codice a barreOltre allo scanner di codici QR, doveva contenere il Trojan bancario TeaBot. Quest’ultimo, però È in grado di ottenere non solo i dettagli di accesso di servizi bancari online, e-mail o siti di social network. È particolarmente pericoloso perché Capace di acquisire codici di autenticazione che fungono da protezione contro l’accesso con password rubate.

Per nascondere il vero scopo dell’applicazione, i suoi creatori hanno dedicato il loro tempo a renderlo un vero scanner di codici QR che non susciterà alcun sospetto tra gli utenti. Centinaia di recensioni positive lo dimostrano, molto probabilmente non è fabbricato, ma in realtà proviene da veri utenti Android.

