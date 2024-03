Big Hit è disponibile su Xbox Game Pass. Una versione migliorata di un fantastico gioco aggiunta al servizio Microsoft

A partire da oggi, i possessori di Xbox Game Pass possono provare uno dei prodotti più in voga del servizio Microsoft per le prime settimane di marzo. La meravigliosa avventura di Remedy Entertainment è disponibile tramite abbonamento presso l'azienda americana.

A marzo, la libreria Xbox Game Pass si è ampliata per includere SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated e Warhammer 40.000: Boltgun, ma ci sono ancora alcuni titoli importanti destinati all'abbonamento.

A partire da oggi, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno provare Control Ultimate Edition, una versione migliorata ed ampliata di Remedy Entertainment.che non solo sfrutta la potenza della serie Xbox

Attraverso storie aggiuntive, Remedy Entertainment ha collegato l'avventura di Jesse Faden all'intero Remedy Connected Universe: a quanto pare, Control e Alan Wake condividono un mondo che è stato chiaramente presentato nei recenti progetti dello studio.

Il rilascio di Control Ultimate Edition come parte di Xbox Game Pass è una grande opportunità per conoscere il titolo in dettaglio: lo studio finlandese sta già lavorando alla nuova versione di Control e allo stesso tempo non dimentica Alan Wake 2, grazie alla quale il Remedy Connected Universe può aspettarsi altre storie interessanti.

Secondo alcune indiscrezioni, una delle espansioni di Alan Wake 2 sarà legata a Control e all'annuncio di Control 2.