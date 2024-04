Bevi caffè e otterrai muscoli sani. Una scoperta interessante per gli scienziati

In realtà sono state condotte molte ricerche sulla trigonelina e sul fatto che sia un ingrediente nutrizionale. Gli scienziati hanno più volte sottolineato che vale la pena utilizzare un approccio sano alla nutrizione come “cura” per molte malattie. Mangiare prodotti ricchi di composti che promuovono la salute può migliorare significativamente la tua salute. Una buona alimentazione e l’attività fisica sono elementi importanti dello stile di vita che aiutano a rimanere in salute con l’avanzare dell’età, ad esempio in relazione alla funzione muscolare. La trigonellina è quindi diventata parte del kit di strumenti antietà da considerare quando si assumono integratori e trattamenti. I dispositivi antietà aumentano la resistenza allo stress ossidativo e riducono il tasso di sviluppo di varie malattie legate all’etàeccetera.









I nostri risultati aggiungono Trigonelina all’elenco dei “potenziatori NAD+” nutrizionali riconosciuti. […] La profilazione clinica ha rivelato un legame tra trigonelina e salute muscolare negli esseri umani. Responsabile del miglioramento della forza muscolare e della prevenzione dell’affaticamento dovuto all’invecchiamento. Pertanto, la trigonellina è considerata un protettore nutrizionale antietà e ha un potenziale terapeutico nel trattamento della distrofia muscolare e di altre malattie legate all’età. – hanno concluso i ricercatori.

***

Rimani informato E diventa uno dei nostri 90.000 follower sulla fan page, ad es Geekwick su Facebook E commenta lì i nostri articoli!