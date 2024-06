Bellissimi ricordi degli italiani. La vincitrice di Euro 2024 è già nella fase a gironi

Le partite tra Spagna e Italia durante l’ultimo Europeo sono state notoriamente decisive per il risultato finale. Nel 2012, nella finale del torneo polacco-ucraino a Kiev, i giocatori della penisola iberica vinsero inequivocabilmente (4:0), ma tre anni fa, in semifinale a Londra, gli italiani furono migliori dopo i calci di rigore, che poi aprì la strada alla vittoria contro gli inglesi. Giovedì a Gelsenkirchen la posta in gioco potrebbe non essere così alta, ma i giganti del Gruppo B cercheranno di seguire l’esempio dopo il successo del loro inizio nel torneo di EURO 2024.

Se si tiene conto del calendario delle partite del girone B del girone descritto da molti come le più dure di Euro 2024, gli italiani ne avranno di più. Quando gli spagnoli affrontarono i croati, la partita contro la sfortunata Albania fu vista come un’opportunità per iniziare il torneo senza problemi, ma invece i campioni in carica ricevettero un prezioso avvertimento. La pioggia fredda sotto forma di un gol subito subito (il gol di Nedim Bajrami al 23esimo secondo è stato un record europeo), così come il prezioso contributo di Gianluigi Donnarumma in una delle fasi finali della partita hanno fatto sì che l’Italia entrasse la prossima. La squadra non deve solo essere motivata dai primi punti segnati, ma anche consapevole che l’asticella non potrà che alzarsi.

Nella prima partita a Dortmund, la squadra di Luciano Spalletti ha proposto un metodo economico: sapevano quando accelerare il gioco e come controllare l’esito della partita con un avversario ambizioso. Allo stesso tempo, però, è vulnerabile ai pericolosi contropiedi lanciati dagli albanesi, e non sarebbe un eufemismo dire che giovedì la Spagna avrà di più da offrire in attacco. Gli italiani sono arrivati ​​a difendere il titolo con una formazione significativamente modificata rispetto a quella celebrata a Wembley nel luglio 2021, come si vede meglio dalla composizione del centrocampo. Negli ultimi anni ci si aspettava ciecamente la presenza della leggendaria coppia Leonardo Bonucci – Giorgio Chiellini, e i loro successori, Alessandro Bastoni – Riccardo Calafiori, stanno imparando a giocare al livello richiesto, anche se con indubbie potenzialità.

ZUMA/Newspix.pl / newspix.pl Gianluigi Donnarumma ha giocato bene contro l'Albania nel 1° turno di Euro 2024 (2:1).

Dopo la prima vittoria del girone, Spalletti può essere contento non solo dei punti preziosi e della reazione dopo un gol subito perso, ma anche del nome di uno degli eroi della partita di sabato a Dortmund. Una decina di giorni fa, Niccolò Parella lamentava un infortunio dopo una stagione torrida con l’Inter, e il suo inserimento nella formazione titolare per la prima partita del torneo era discutibile. Tuttavia, un bellissimo gol contro l’Albania lo ha convinto di essere pronto in modo ottimale per giocare la finale degli Europei e di poter garantire ancora una volta la forma che porterà gli italiani a buoni risultati. La partita di giovedì contro la Spagna sarà decisiva perché anche gli uomini di Luis de la Fuente, guidati da Rodri e Fabian Ruiz, hanno di che essere soddisfatti dopo aver esordito a Euro 2024.

Prima di arrivare in Germania, la Roja non era considerata favorita per l’oro, ma sabato ha battuto la Croazia 3-0 ed è entrata in partita al primo posto. Gli spagnoli hanno iniziato il torneo in modo simile ai recenti Campionati del Mondo in Qatar, dove hanno battuto il Costa Rica 7-0 al primo turno, ma poi l’avversario era a un livello molto più basso, e anche l’inaugurazione riuscita è stata piccola. Uso, perché già negli ottavi di finale il Marocco lo ha eliminato ai rigori. La sfida tra le semifinaliste del precedente Europeo potrebbe rappresentare la chiave per l’uscita di una di loro dal Gruppo B, oltre che un test molto utile in vista delle prossime sfide che le attendono nella fase a eliminazione diretta. Prima dello scontro di Gelsenkirchen, gli spagnoli sono felici di ripercorrere le vicende della partita decisiva di Euro 2012, ma gli italiani ricordano chiaramente l’ultima partita giocata sui campi tedeschi: sedici anni fa, al nostro confine occidentale, erano felici. Vinci il campionato del mondo.