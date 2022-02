Battaglia tra Wisconsin e Michigan: Joan Howard colpisce l’allenatore in mezzo al caos dopo che Badgers ha vinto sui Wolverines

Il caos è scoppiato dopo che si è preso cura del numero 15 del Wisconsin Michigan, 77-63, domenica pomeriggio a Madison, Wisconsin. Quello che era iniziato come un intenso scambio di battute di mano post-partita tra l’allenatore del Michigan Joanne Howard e l’allenatore del Wisconsin Greg Gard è rapidamente degenerato in una rissa a tutto campo che ha coinvolto giocatori e allenatori di entrambe le squadre.

La frenesia scoppiò poco dopo il secolo scorso, quando Jared incontrò Howard, che sembrava essere lento a entrare nella linea della stretta di mano, vicino al tavolo del registratore. Jared ha impedito fisicamente a Howard di superarlo e le parole si sono scambiate prima che le tensioni aumentassero rapidamente.

Howard ha spinto il dito in faccia a Jared, il che ha portato a una discussione ancora più aspra, prima che Howard si imbattesse nell’assistente allenatore del Wisconsin Joe Krabenhoft e infilasse un calcio diretto. Le cose si sono rapidamente intensificate da lì quando i giocatori sono entrati in una rissa.

Jared ha chiamato il timeout quando i Badgers erano in vantaggio 76-61 con soli 15 secondi dalla fine del gioco. La decisione sembrava sconvolgere Howard, che alla fine ha portato a tensioni post-partita.

“Apparentemente, non gli è piaciuto che ho chiamato un timeout per ripristinare la chiamata di 10 secondi”, ha detto Jared a CBS Sports sui commenti di Howard che hanno portato all’incidente. “Avevamo solo 4 secondi per superare la metà campo. Non volevo mettere i giocatori dalla panchina in questa posizione di scramble, quindi ho preso una pausa. Non gli è piaciuto quando è andato oltre la linea della stretta di mano .”

Howard ha ammesso nella sua conferenza stampa post-partita che il timeout in ritardo era davvero una causa di calore.

“Non mi è piaciuto il tempo di consegna che hanno chiamato, sarò completamente onesto”, ha detto. “Pensavo che non fosse necessario in quel momento, soprattutto visto che si trattava di un così grande anticipo… Ho pensato che non fosse giusto per i nostri ragazzi”.

Howard ha raccontato di aver detto a Jared che, riferendosi alla scadenza tardiva, l’avrebbe “ricordato”. L’allenatore del Michigan ha difeso le sue azioni notando che Jared ha avviato la chiamata nella linea della stretta di mano.

“Per qualcuno che mi toccasse, penso che fosse gratuito”, ha detto. “Questo è ciò che ha aggravato la questione… A quel punto, ho pensato che fosse giunto il momento di proteggermi.”

Parlando ai media dopo la partita, il direttore di atletica leggera del Wisconsin Chris McIntosh ha detto di essere stato in contatto con il commissario Big Ten Kevin Warren sull’incidente e si aspetta che la lega agisca “rapidamente e in modo aggressivo”.

“Abbiamo dipendenti che sono stati colpiti e feriti”, ha detto. “È difficile per me difendere il nostro equipaggio e la nostra squadra, che non hanno istigato questo evento. Questo è stato chiaramente mostrato nella trasmissione televisiva oggi e non sono sicuro di quanto ci vorrà molto per elaborarlo”.

Michigan AD Warde Manuel si è scusato in risposta.

“Non ci sono scuse per nessuno del nostro staff o studenti-atleti di impegnarsi in alterchi fisici con gli altri, indipendentemente dai fattori scatenanti”, ha detto Manuel in una nota. “Ho offerto una mano e mi sono scusato [Wisconsin administration] Per un comportamento del tutto inaccettabile. Esamineremo la situazione in modo più approfondito e lavoreremo con la conferenza Big Ten mentre determinano l’azione disciplinare e determinano se sono necessarie ulteriori azioni disciplinari”.