Bartek Wrona skończył 40 LAT! Co dziś słychać u byłego gwiazdora solo 5? (ZDJĘCIA)

Bartik e Rona pojawił się na showbiznesowym radarze pod koniec lat 90. jako członek boysbandu solo 5 . Polska odpowiedź na zespó Ragazzi delle strade secondarie święciła wtedy triumfy na listach przebojów, a on sam stał się bożyszczem nastolatek. W międzyczasie rozkręcał też karierę solową, jednak w 2002 roku zespó się rozpadł, a on sam, mimo walki o utrzymanie popularności, coraz rzadziej gościł w mediach.

Coś wspaniałego. Figura di Życiowa. Życie zaczyna się po 40., więc trzeba być przygotowanym na to drugą czterdziestkę – przyznał, po czym wspominał dawne dzieje: Miałem już załatwione praktyki w hotelu, miałem iść do szkoły gastronomicznej, ale los potoczył się inaczej. Dostałem się do zespołu. Oczywiście nie żałuję, bo to wspaniała przygoda. Śmieję się, że nie ma mnie tak dużo w mediach jak wtedy, ale cały czas od 25 lat nagrywam, koncertuję i to jest coś wspaniałego.