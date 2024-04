Avvisi IMWM per quasi tutta la Polonia. Neve e ghiaccio sulle strade

Gli avvisi IMWM riguardano sia la neve che il ghiaccio. Il congelamento delle superfici stradali e dei marciapiedi dopo la pioggia e la neve può rendere difficile il movimento a conducenti e pedoni.

L'allerta meteorologica di primo livello dell'IMWM offre condizioni favorevoli al verificarsi di eventi meteorologici pericolosi che possono causare perdite materiali e rappresentare un pericolo per la salute e la vita. Condurre affari in condizioni che espongono questi fattori è difficile e rischioso. Gli avvisi sono validi per:

Pomerania;

Voivodato della Varmia-Masuria;

Voivodato della Guiavia-Pomerania;

Voivodato della Masovia;

Łódź;

Grande Polonia, nei distretti orientali;

Podlaskie, distretti occidentali;

Świętokrzyskie;

Bassa Slesia, distretti meridionali;

Slesia;

Provincia di Obol;

Piccola Polonia;

Lublino, nelle contee occidentali;

Podkarpackie, distretti meridionali e settentrionali.

IMWM raccomanda di avvisare e monitorare le previsioni e gli sviluppi meteorologici. Sono previsti ritardi dovuti a disagi alla viabilità, disagi per eventi esterni o possibilità del loro annullamento:

Voivodato della Varmia-Masuria;

Podlaskie, distretti occidentali;

Voivodato della Masovia;

Łódź;

Voivodato di Cuiavia-Pomerania, nei distretti orientali

Bassa Slesia, Opole, Distretti meridionali;

Slesia;

Piccola Polonia;

Podkarpackie, distretti meridionali e settentrionali;

Świętokrzyskie;

Lublino, nei quartieri occidentali.

