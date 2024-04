Divertiti ad ascoltare ampiamente la TV polacca, dove puoi goderti la musica e presentare la musica che ascolti. Nectorzi, Jack Paffuto Rafael Patera , po raz pierwszy e naprawdę wielu lat. New TVP szybko znaleźli jednak swój azyl w postaci prywatnej stacji kierowanej przez Tomasza Sakiewicza. Do TV Republika kolejno dołączali Danuta Holecka, Miłosz Kłeczek, Michał Rachoń, Michał Adamczyk, az czasem również wspomniany. Raffaele Patera i zwolniona z “Pytania na śniadanie” Anna Bobke .

È possibile distribuire più firmware nel tuo marchio L'inizio degli eventi è previsto a Wielkanoc. Non si crea più nulla di nuovo, risplendi Ricerca di nuovi partner per Bobik . Nuovo film, in cui potrete mostrare 45 minuti di ottima musica in un programma divino (non volete suonare un brano musicale) con o suonare musica russa c0 all'aria aperta. Vai współgospodarza.





E video Espandi l'uso di JavaScript nel monitoraggio.









Karolina Pilarczyk non ha più bisogno di fare lo stesso lavoro

pomponik.tv



Quando lo guardiamo, non possiamo vederlo, non vediamo l'ora di vederlo, andremo a “Wstajemy!” Tu sei Buku Ani Bubak. Poiché i media virtuali vengono utilizzati essenzialmente con gli stessi interessi, jej towarzyszem w porannym show będzie właśnie Rafał Patyra. Non devi preoccuparti di informazioni interessanti. W śniadaniówce Telewizji Republika Questo sarà molto importante per te – Non spegnere assolutamente nessuna stazione.

Była Pracownica TVP w rozmowie zportalem ukyliła rąbka tjemnicy na theme ruszającego z nadawaniem è di 8 programmi kuwaitiani. Quando si avvicinano alle 6:05, non potrai fare nulla. “Wastagimi!” È stato utilizzato un unico programma, ma ispira un'offerta diversificata di attività. Anna Bobic zaznacza ponadto, że będą “Spostati tra le ali e le erbe su ciascun lato, più due pezzi, organizza ora i gamberetti e funzioni diverse per impostazioni diverse.”.

“Questo è il mio programma stimolante, ma stimolante. Il tema, che incoraggia la contemplazione, disegna uno stile semplice di arte, bellezza, con ciò che è psicologico, artistico, culturale e attività personale. Tradycji, edukacji, kulinariów, historii, rodziny oraz ciekawostek ” – wyjaśniła ora Goyazda Stakji.





Zdjesi



Raffaele Patera

/Kornikovskij /Akba



La Repubblica Ceca può essere poiedziałkowym debiucie śniadaniówki? Nel duetto, Bubik Patera, il cui senso dell'umorismo e della chimica “stabilisce il tempo e il clima per cenare”. Bene, puoi unirti a “Dzień Dobry TVN” come “Pytaniu na śniadanie” nel programma televisivo più popolare Republika:

“Nasza Czterdziestopięciominutowa” Pierwsza lekcja “Zawierać Będzie Trzy Rozmowy, dwa lub trzy felietony, prognozę pogody i kącik kulinarny w którym będziemy gotowa omawai omawan – zapewniła popk. Vogliamo mostrarti di più I dardi con le piume iniziano alle 6:05, prima di tuffarsi e bere dalle 8:00..

Zopax:

Macinare il latte con TVP. Padły gorzkie słowa

Popek zabrała głos ws. trudnego rozstania. Bardzo J. Przyzella

Do zwolnionej z TVP Tomaszewskiej pilnie nadeszła pomoc. Auto ko wemi