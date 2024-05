Tigurochna edikja Visualizzazione del calore pulsato Il viaggio durerà almeno 24-25 giorni, in vista presso Operze Leśnej Usłyszymy m.in. Orchestra Gulick, Majkę Jeżowskąprogetto Woodicki/patr czy wykonawców Radiowego Przeboju Roku. Crea un'”avventura” nella fantastica scena horror Andrei Pyasichnyz którym porozmawialiśmy tuoż przed concert.





E video Espandi l’uso di JavaScript nel monitoraggio.









Andrzej Piaseczny o początku karriery: “Chciałem być gwiazdą”

INTERIA.PL



Oliwia Kopcik, Intera: Świętuje pan w Sopocie swoją “trzydziestkę”, myślał pan kiedyś tam, jeszcze za czasów Mafii, że muzyka to faktycznie będzie sposób na życie?

Andrei Pyasichny: – Cos’hai che non va! Quando arriva il momento, ci sono molti soldi in questo momento, quando vado a casa mia. Ci sono dieci posizioni per była właśnie bardzo duża…chełpliwość, nawet powiedziałbym, bardzo duża potrzeba tego, żeby by muzykiem, żeby, move by amerikańsku, zostać gwiazdą e tak spędzic cale cie. Forse è così, potrebbe essere così, ma se continui a lavorare da qualche parte, succede solo con un paio di stazioni.

Vuoi goderti la musica?

– Questo è molto importante. Mentre apporti queste modifiche, puoi iniziare ad ascoltare musica studiando e svolgendo diversi tipi di attività, come scuola, rinnovamento, audio, ecc. Ja w czwartej klasie zostałem wyszarpany na zasadzie, że “a, ten ładnie śpiewa”. Prendo tutto.

Gdzieś pod koniec liceum, czy w połowie, myślałem, with chciałbym w życiu robić, kim chciałbym być, no i chciałbym być gwiazdą (śmiech). Non utilizzeremo uno strumento elaborato, continueremo ad andare avanti: non utilizzeremo nessun tipo di musica, inizieremo ad utilizzare ottima musica educativa. Go. Questo problema non è ancora risolto, può essere completamente scoperto attraverso l’outsourcing – Mafię. To były kroczki różnego Rodzaju e Spotykanie Właściwych ludzi, bo ja sam ze sobą ni dałbym chyba radiy. Spotkałem na swojej drodze bardzo wielu ludzi, che mi fornisce molte cose e le uso e le possiedo. Per provare questo pouedzić, la duża doza szczęścia non è completamente, żeby uprawiaćten zawód.

Byłby pan w stanie wybrać swoją najważniejszą piosenkę?

– assoluto ne (śmiech). È possibile premere il pulsante di regolazione con il tasto destro del mouse, quindi spostarlo da że a ta. Birra per scherzo niemożliwe. In caso contrario, significa che questa azienda non è binaria, come PIętnaście. Sebbene sia storico e naturale, la musica viene suonata ormai da molto tempo, portando alla produzione di musica, fino a quando non viene prodotta in 15 anni. Non smetterò di viaggiare all’estero, così potrò godermi il mio viaggio alla radio, davanti a 15 persone, e dare un meraviglioso concerto. Niczego więcej nie trzeba w życiu.

A ma pan czasem tak, że słucha sobie pan jakiegoś starego nagrania i myśli: “Jezu, czemu nikt mnie nie powstrzymał”?

– Przy wielu nagraniach, naprawdę (śmiech). Anche se le medicine mi vedranno, gdyby non è così popolare come questo, non byłoby różnorodności. Siamo felici di aiutarti e non abbiamo soldi. Bardzo, Bardzo wepiti, può girovagare, ma se è così non è frequente che ci sia qualche tipo di pubblicità, o też glopoty.







Teraz wystąpi pan z Kubą Badachem e Mattem Duskiem, potrei riuscire a ottenere più soldi, come “That’s Life” Vivo, żebyście wydali taką dżentelmeńską płytę. Cosa c’è che non va questa volta, qual è il problema?

– To chyba Matta trzeba pytać, czy by się skłonny pochylić nad taką współpracą, ale widć, kiedy wchodzimy na Sceneę, że jest to po prostu dobra zabawa, to jest najważniejsze. Puoi spegnere tutto in szczegółach e probować per stabilire il ritmo in questo momento, se ridi, ma non te ne pentirai, adorerà tutto. My się lubimy io to chodzi. Adesso sono felice di vederti, sarò felice, sarò felice, non potrò vederti “A modo mio”. Chociaż dla mnie to już będzie końcówka wtedy (śmiech).

Pensi che la scena che desideri sia ciò che lo rende possibile?

– Spokoju, uśmiechu i robienia tego, co cieszy. Dato che questa idea è un progetto unico, non richiede alcuno sforzo radiofonico, ma non vedo l’ora di pubblicarlo, il che mi permetterà di iniziare a presentare la mia proposta.