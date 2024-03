Andrzej Duda e Donald Tusk volano in America. Ryszard Schnepf: Penso che Joe Biden sarà all'altezza della sfida

Forse durante la visita di Andrzej Duda e Donald Tusk a Washington, da parte americana verranno proposte alcune soluzioni per quanto riguarda la situazione nel settore orientale della NATO – ha detto Ryszard Schnepf, l'ex ambasciatore polacco negli Stati Uniti a TVN24. Secondo l'ex diplomatico, la visita americana del presidente e del primo ministro “sarà utilizzata in modo molto efficiente da parte americana”.

– Alcune soluzioni possono essere proposte. “Non sarei particolarmente sorpreso di vedere un aumento delle forze statunitensi di stanza in Polonia e negli Stati baltici se i fondi (per aiutare l'Ucraina – autore) non vengono stanziati”, ha detto Schnepp.

Ha aggiunto: “Sembra più logico in una situazione in cui Joe Biden ha bisogno di differenziarsi da Donald Trump e dimostrarlo”. – Penso che Joe Biden possa essere all'altezza della sfida. “Lo vedo come politica, forse non come oro, ma come una sorta di profitto”, ha detto.