Andrzej Duda dopo l’incontro con il presidente cinese. Conosciamo i dettagli

Sappiamo quanto fosse meglio esportare dalla Cina alla Polonia rispetto a quando esportavamo in Cina – ha aggiunto.

– La regionalizzazione della vendita di pollame nella cosiddetta Cina sarà possibile entro la fine dell’anno. Si tratta di informazioni molto importanti per i nostri produttori di pollame: siamo una potenza avicola in Europa. Saremo il quarto Paese al mondo ad avere questa regionalizzazione. Questa è una posizione insolita, ha sottolineato Andrzej Duda.

Andrzej Duda ha annunciato che la cooperazione tra Polonia e Cina riguarda anche il campo scientifico.

– È stato firmato un accordo per creare un grande dizionario polacco-cinese e cinese-polacco. Anche questo è un punto di svolta. Ma la cosa più importante: dopo aver parlato con me, il presidente Xi Jinping ha annunciato che i viaggi in Polonia saranno senza visto. Andrej Duda ha detto che chiunque voglia venire in Cina può farlo senza visto per un massimo di 15 giorni.

Andrzej Duda sull’incontro con il presidente cinese. “Una bella giornata a Pechino”

Il presidente Andrej Duda ha insistito per parlare con il presidente cinese delle azioni intraprese dal regime bielorusso nell’ambito della guerra ibrida e del conflitto armato in Ucraina.

– Senza cambiare i confini, rispettando la sovranità e l’indipendenza degli Stati, ho più volte insistito sul fatto che il primato assoluto del diritto internazionale dovrebbe essere rispettato e ripristinato laddove il diritto internazionale viene violato – ha detto il presidente polacco.

– Dal punto di vista polacco è sicuramente una bella giornata a Pechino – ha sottolineato Andrzej Duda.

La posizione della Cina sulla guerra in Ucraina. “La Cina vuole la pace”

Ad Andrzej Duda è stato chiesto cosa ha sentito dal presidente cinese riguardo alla sua visione di porre fine al conflitto armato tra Russia e Ucraina.

– Il signor Cina vuole la pace. Xi Jinping lo ha più volte sottolineato. Ho presentato dettagliatamente la nostra opinione e siamo stati ascoltati, ha detto.

– La Cina fa le cose a modo suo – è una potenza mondiale. Non interferiamo nelle attività della Cina. Sono le Nazioni Unite. I membri del Consiglio di Sicurezza hanno la propria posizione globale, i propri interessi. Abbiamo presentato la nostra opinione. Qui siamo accolti con gentilezza e dignità, siamo trattati come amici, ha detto.