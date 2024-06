E di cosa stiamo parlando esattamente? Come spiegano i ricercatori, “Un pezzo di stoffa o anche di carta” è combinato con cera d’api e altri prodotti vegetali antimicrobici naturali come la salvia. Va notato che i pacchetti di cera d’api sono già disponibili sul mercato e vengono tradizionalmente utilizzati per prolungare la durata di conservazione dei panini, ma dopo opportune modifiche possono essere utilizzati in modo molto efficace anche per altri prodotti.

Nell’ambito degli sforzi per aiutare gli ucraini a conservare il cibo durante i difficili mesi estivi, un team di ricercatori dell’Università di Cardiff ha lavorato con scienziati e apicoltori di Kiev, testando gli alveari in tutto il paese per vedere quali sono più adatti al compito. Perché, come dicono gli inglesi, Gli ucraini hanno molte api e molta cera, quindi puoi davvero pensare a questo problema per scegliere la soluzione migliore.









Anche se è il più efficace Il frigorifero non può essere sostituito, quindi, secondo gli autori dell’idea, la cera d’api con proprietà adeguate è in grado di prolungare la freschezza del cibo per diversi giorni. Scienziati ucraini dell’Università di Tecnologia di Kharkov pubblicano informazioni dell’Università di Cardiff su Internet e sui social media, sperando che gli ucraini possano provare questo metodo quest’estate ed evitare, tra le altre cose, un’intossicazione alimentare. Anche l’esercito ucraino ha espresso interesse per l’argomento.