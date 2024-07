L’aria condizionata può essere seriamente dannosa. Lo shock termico non è l’unica minaccia

La temperatura nella stanza con aria condizionata o nell’auto dovrebbe essere di 4-6 gradi Celsius inferiore a quella esterna. Questa differenza non dovrebbe certamente superare i 10°C. Rappresenta uno shock termico molto significativo per il corpo, che favorisce il raffreddore, afferma Malgorzata Barnash, MD, PhD, pneumologa dell’Enel-Med Medical Center.

Pertanto, durante i 30 gradi di calore, le stanze non devono essere raffreddate a una temperatura inferiore a 24 gradi Celsius. Tuttavia, a questa temperatura, il corpo funziona bene. – La temperatura ambientale alla quale ci sentiamo meglio, a seconda della stagione, è 20-24°C – spiega il dottor Barnash.

La temperatura ideale però non basta per il benessere. Dovrebbe esserci anche un’umidità adeguata in una stanza salutare. Nel frattempo, la maggior parte dei condizionatori controlla solo la temperatura. Non tiene conto dell’umidità. Quando il condizionatore è acceso, le mucose del tratto respiratorio superiore e inferiore si seccano. Il dottor Barnash afferma che l’aria secca e una grande differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno di una stanza favoriscono le infezioni respiratorie e l’iperreattività bronchiale.

Ciò porta a broncospasmo e sintomi come naso che cola, prurito alla gola, tosse parossistica, tosse secca e talvolta difficoltà di respirazione o sensazione di oppressione al petto. – Ciò è particolarmente pericoloso per le persone con asma e BPCO, ma può applicarsi anche a tutti i pazienti con malattie respiratorie croniche – aggiunge il dottor Barnash.

Quando ti fanno male gli occhi



L’aria secca secca anche la congiuntiva. Occhi irritati, stanchi, bruciore, prurito e bruciore. Perché i sintomi scompaiano, a volte è sufficiente aumentare l’umidità dell’ambiente e utilizzare lacrime artificiali (ma senza conservanti) per idratare gli occhi, oltre a seguire una dieta ricca di acidi grassi insaturi omega-3, ma non mancano i casi in cui questi metodi sono insufficienti. L’occhio si irrita, si sviluppa un’infiammazione e durante la sindrome dell’occhio secco si verifica una grave infiammazione della cornea – dice il professore. Bożena Romanowska-Dixon, direttrice del Dipartimento di Oftalmologia e Oncologia Oculare dell’Ospedale Universitario di Cracovia. Se la sindrome dell’occhio secco non viene trattata, può portare a danni alla cornea e gravi problemi alla vista, fino alla perdita della vista. Tali problemi spesso colpiscono le persone con malattie autoimmuni.

Nella sindrome dell’occhio secco si verifica un’interruzione della secrezione di lacrime di struttura normale, causando infiammazione della cornea e danni alla superficie dell’occhio, oltre ad anomalie neurosensoriali che compromettono la vista. – È possibile secernere grandi quantità di lacrime e soffrire della sindrome dell’occhio secco – spiega il professore. Romanowska Dixon. Le lacrime per lubrificare adeguatamente l’occhio devono contenere muco che ricopre la superficie dell’occhio, lo strato acquoso e lo strato grasso.

Troppi germi



Le linee d’aria essiccate dei condizionatori sono meno efficaci nel combattere gli agenti patogeni che possono essere presenti nell’aria. Questo vale per virus, batteri e funghi che si moltiplicano nei condizionatori sporchi e quando vengono accesi entrano nella stanza sotto forma di goccioline e vengono poi inalati nei polmoni. Uno degli agenti patogeni più comuni che si riproducono nei condizionatori d’aria è il batterio Legionella pneumophila, che causa la legionellosi, nota anche come malattia dei legionari. Il nome della malattia deriva dal fatto che la misteriosa infezione fu scoperta per la prima volta nel 1976 in Pennsylvania durante una conferenza per i veterani della Seconda Guerra Mondiale presso una legione americana. Quasi 200 persone si ammalarono e morirono 34, tra cui cinque dipendenti dell’hotel.

Oggi è noto che i batteri della Legionella si nascondono, tra gli altri batteri, nei condizionatori dove la temperatura dell’acqua è di 25-42 gradi Celsius. Le condizioni ideali per la riproduzione sono in un ambiente ricco di sali di calcio e magnesio, ruggine e presenza di alghe. I sintomi dell’infezione sono simili a quelli dell’influenza. Questi includono mal di testa, dolori muscolari, febbre e dopo qualche tempo compare una tosse secca. Quando i batteri entrano nelle vie respiratorie, possono causare una polmonite acuta con un decorso molto grave: si verificano difficoltà respiratorie e dolori al petto, nonché problemi di stomaco, compreso il vomito. – Non tutti coloro che entrano in contatto con il batterio Legionella pneumoniae sviluppano una polmonite grave. Alcune persone non hanno sintomi, mentre altre hanno i sintomi del comune raffreddore – rassicura il dottor Barnash.

L’infezione da questi batteri è pericolosa soprattutto per gli anziani, i malati e i pazienti con ridotta immunità. Queste persone sono state ricoverate negli ospedali di Podkarpacie nella seconda metà di agosto dello scorso anno. Quasi duecento persone contrassero una grave polmonite e più di 20 morirono. Il record è stato battuto per quanto riguarda il numero di pazienti affetti da legionellosi. Nel 2011, l’infezione da Legionella è stata diagnosticata in 18 persone e nel 2022 in 120 persone. Secondo gli infettivologi, con il riscaldamento del clima, sempre più persone soffriranno di legionellosi. Il rapporto preparato dall’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (PZH) nel 2020 mostra che i batteri della Legionella sono attualmente responsabili del 2-15%. Ricovero ospedaliero a causa di polmonite e il picco di incidenza si verifica in estate e in autunno.

L’aria condizionata non è un’invenzione del diavolo. Se adeguatamente mantenuto, può salvare vite umane

La legionella non è l’unico agente patogeno che può svilupparsi nei condizionatori. Sono comuni anche altre infezioni batteriche e fungine. L’inalazione di aerosol contenenti questi microrganismi può causare polmonite. Le persone con disturbi immunitari sono quelle più a rischio. Questo vale per i pazienti affetti da cancro e malattie del sangue, nonché per i pazienti con diabete grave, afferma il dott. Barnash.

Battaglia dei sessi



Tuttavia, impostare il condizionatore alla temperatura ideale non risolve il problema, perché la maggior parte dei dispositivi distribuisce l’aria fredda in modo non uniforme e non risponde al movimento delle persone nella stanza. Pertanto, alcuni dipendenti sentono freddo nella stanza, mentre altri si lamentano del caldo. Questa divisione in animali amanti del freddo e amanti del caldo è spesso basata sul genere. La stragrande maggioranza delle donne preferisce che la stanza sia più calda della temperatura consigliata dagli uomini.

Gli scienziati lo spiegano, tra le altre cose, con differenze anatomiche. A parità di peso corporeo, le donne tendono ad avere meno muscoli, il che produce calore. – Hanno anche più grasso tra la pelle e i muscoli. Ciò significa che la pelle si trova ad una certa distanza dai vasi sanguigni. Pertanto, il suo apporto di sangue è più debole di quello degli uomini, e quindi è più facile sentire il freddo, spiega Charlotte Phelps della Bond University sul popolare sito scientifico The Conversation.

Le donne hanno una temperatura corporea leggermente più alta rispetto agli uomini e cambia con il ciclo mestruale. Queste fluttuazioni sono causate dagli ormoni. All’inizio del ciclo, quando la produzione di estrogeni aumenta, i vasi sanguigni si espandono sempre di più. Il clima si sta facendo più caldo. Durante l’ovulazione, la temperatura corporea è di 36,7 gradi Celsius, ovvero più di mezzo grado Celsius in più rispetto a dieci giorni fa e alla temperatura media di un uomo.

Dopo l’ovulazione inizia la produzione di progesterone. I vasi sanguigni si restringono. Affluisce sempre meno sangue alla pelle, il che aumenta la sensazione di freddo. Per questo motivo le donne sono particolarmente sensibili alle basse temperature una settimana dopo l’ovulazione, quando la loro temperatura corporea scende in media a 35,9 gradi.

La misura in cui si avverte il calore è influenzata anche dal tasso metabolico. Più è alto, più diventiamo caldi. La ricerca mostra che le donne hanno un metabolismo più lento rispetto agli uomini, motivo per cui si congelano più spesso.

I problemi di adattamento al freddo nella stanza possono essere indipendenti dal sesso. Può derivare dall’affaticamento, ad esempio dalla mancanza di sonno o dall’esaurimento. Appare anche nelle persone che non bevono abbastanza acqua o altre bevande, perché il loro metabolismo diminuisce, e nelle persone che soffrono di alcune malattie. Ad esempio, le persone obese o i pazienti con ipertiroidismo o pressione alta solitamente corrono più caldo rispetto alle altre persone. Al contrario, le persone con diabete, anemia, ipotiroidismo o pressione bassa sentono freddo anche quando gli altri sentono caldo. Il freddo infastidisce anche le persone affette da aterosclerosi, in particolare i pazienti i cui vasi sanguigni che forniscono sangue alle estremità sono ristretti.

I neuropsicologi dell’Università di Agrossi hanno dimostrato che lo stress influisce anche sulla percezione della temperatura. Le forti emozioni disturbano il funzionamento dell’ipotalamo, che regola la temperatura corporea. Quindi aumenta il flusso sanguigno agli organi più importanti e il corpo diventa completamente pronto per il lavoro. Ciò fa sì che la temperatura aumenti, ma allo stesso tempo il sangue viene drenato dalle braccia e dalle gambe, il che può provocare in alcune persone una sensazione di freddo.

Vuoi mangiare di meno



La dottoressa Fiona Johnson dell’University College di Londra afferma che stare in condizioni termiche confortevoli porta anche all’obesità. Lo scienziato ha analizzato i dati sulla temperatura media nelle nostre stanze insieme al numero di persone obese negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per spiegare perché le persone in passato non guadagnavano tanto quanto oggi. Ho scoperto che anni fa vivevano in case con il riscaldamento basso d’inverno e senza aria condizionata d’estate. Durante la stagione calda, i loro corpi lavoravano duramente e bruciavano molta energia per rinfrescarsi. Al giorno d’oggi non dobbiamo più lavorare sodo per garantire il nostro comfort termico, perché i condizionatori lo fanno per noi.

Il dottor Johnson ha dimostrato in ricerche successive che mantenersi freschi durante la stagione calda interrompe la funzione del tessuto adiposo bruno nel nostro corpo. Il tessuto bruno si sviluppa nei neonati. Svolge un ruolo attivo nel metabolismo e brucia i grassi. Assicura che tutti gli organi più importanti siano raffreddati e che la temperatura corporea sia mantenuta a un livello costante – intorno ai 37 gradi Celsius. Quando trascorriamo troppo tempo nel riposo termico, il grasso bruno comincia a scomparire, riducendo la nostra capacità di bruciare calorie.

Gli scienziati del National Institutes of Health degli Stati Uniti sono giunti alle stesse conclusioni. Hanno dimostrato che i bambini e gli adolescenti ora hanno molto meno grasso bruno rispetto a prima. Questo è uno dei motivi per cui molti giovani sono obesi. Il professore è della stessa opinione. Leslie Kozak, che ha collaborato per anni con il Centro di ricerca biomedica di Bennington e poi con l’Istituto di riproduzione animale e ricerca alimentare dell’Accademia polacca delle scienze di Olsztyn. Ha detto che il clima caldo dovrebbe rendere più facile combattere l’obesità, a condizione che non si rimanga in una stanza con aria condizionata. Quando il tuo corpo suda, brucia grandi quantità di grasso e vuoi anche mangiare di meno.

Ma l’aria condizionata non è un’invenzione del diavolo. Se funziona correttamente e viene mantenuto bene, rimuove particolato, ozono e allergeni dall’aria circolante. Ciò è particolarmente importante per le persone con allergie e malattie respiratorie come la BPCO o l’asma.

Se adeguatamente mantenuto, può anche salvare vite umane perché limita lo sviluppo di infezioni ospedaliere nei reparti postoperatori dove risiedono persone immunocompromesse. Secondo uno studio condotto da scienziati dell’Università di Yale, riduce anche il rischio di ricovero in ospedale e di morte associata a problemi cardiovascolari, nonché il rischio di colpi di calore e morte correlata al caldo, che diventeranno più comuni a causa del riscaldamento globale.