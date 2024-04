Agatha Duda esplora New York. Che stile! Questo fiore ha funzionato

Anche se questo si avvicina alla fine del secondo mandato Andrzej Duda, dobbiamo fare i conti con il fatto che ancora non sappiamo molto della nostra first lady. E probabilmente non lo scopriremo mai. Agata Tuda Negli ultimi anni è rimasta generalmente in silenzio sulle principali questioni sociali legate alle donne, per le quali è stata più volte criticata.

Un altro tema ancora oggetto di acceso dibattito pubblico è lo stile conservatore (o, secondo alcuni, noioso) dell'ex insegnante di tedesco. Per otto anni, originario di Cracovia, non ha deciso di cambiare in modo significativo la sua immagine, il che non cambia il fatto che non ha paura di sperimentare con lo styling. Il presidente spesso indossava colori tenui, ma a volte optava per qualcosa di appariscente. In una recente intervista con Budelec, un esperto di restyling televisivo ha parlato dello stile del 52enne. Maja Saplevska.

Ora la moglie di Andrzej Duda ha la possibilità di dimostrare ai dubbiosi che può stupire con il suo aspetto e rappresentare il nostro Paese all'estero. Attualmente, il presidente sta attraversando un periodo molto serio: Agatha Duda è stata assorbita da un viaggio in America e Canada, per il quale lei e il suo entourage di stilisti hanno dovuto prepararsi. Stili appropriati.

Mercoledì la moglie di Andrej Duda ha visitato l'Accademia S. Cattolica. Stanisław Kostka a New York, dove indossava una giacca blu e pantaloni a zampa d'elefante abbinati. Venerdì la first lady indosserà un abito color cioccolato al latte, tacchi marroni e pantaloni spillati per l'incontro con gli studenti e i diplomati delle scuole polacche e i vincitori del concorso "Słowe Polska". Il risvolto della sua giacca. fiore artificiale Allo stesso modo, il Presidente ha visitato anche il museo di New York City, che ha celebrato il suo centenario nel 2023.

L'agenda della coppia presidenziale è così serrata che hanno dovuto lasciare la “Grande Mela” lo stesso giorno e prendere un volo separato per Vancouver. Il profilo Instagram di Andrzej ha pubblicato un video del presidente vestito di bianco, che sale le scale per salire a bordo di un jet e fa oscillare una borsa di pelle nera.