800 Plus e Dobri Start – Non tutti i bambini ricevono più questi vantaggi. Modifiche accettate. Quando verranno realizzati?

800 Plus e Good Start non sono più disponibili per tutti i bambini. È stata adottata una modifica al regolamento che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024. Tuttavia, la modifica dell’entità della concessione delle prestazioni avverrà solo a partire dal successivo periodo di liquidazione.

Sono state approvate leggi di modifica

Il beneficio Family 800 Plus è un beneficio di base che aiuta i genitori a sostenere i costi legati alla crescita dei figli. A questo si aggiunge il beneficio Good Start, che mira a fornire supporto in relazione all’inizio del nuovo anno accademico. Finora entrambi i benefici erano disponibili per ogni bambino senza alcun criterio di reddito (ovviamente Good Start veniva concesso solo agli studenti). Perché cambierà Termini rispettati, Introdurre cambiamenti in questo settore. Modifica la legge del 15 maggio 2024 sull’assistenza ai cittadini ucraini in relazione ai conflitti armati e ad alcune altre azioni sul territorio di questo paese. L’emendamento accettato è che il pagamento del sussidio 800 Plus e Good Start dipende dal fatto che il bambino completi un anno di preparazione all’asilo, la scuola dell’obbligo e l’obbligo di frequentare un asilo o una scuola polacca. Sistema educativo.

Il cambiamento nell’erogazione dei benefici non avverrà rapidamente

Sebbene le disposizioni della legge entreranno in vigore dal 1° luglio 2024, Uno spostamento nell’erogazione degli incentivi non avverrà rapidamente. Ciò riguarda, tra l’altro, il periodo durante il quale viene versato l’assegno per l’assistenza all’infanzia. Il prossimo periodo di liquidazione è appena iniziato e durerà fino alla fine di maggio 2025. Le prestazioni per questo periodo sono già state pagate. Il ritardo varrà anche per il beneficio Good Start previsto dalle nuove regole a partire dall’a.a. 2025/2026.