40 La migliore Gabbia per conigli del 2022 – Non acquistare una Gabbia per conigli finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore Gabbia per conigli? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi Gabbia per conigli venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa Gabbia per conigli. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

MPS SNC Gabbia per Conigli Sonny 80X45X42 CM Apertura Superiore Metallo Coniglio 37,90 € disponibile 2 new from 37,90€

Deuba Conigliera da Esterno Gabbia per Conigli Recinto per Conigli Recinto all´Aperto Acciaio con Protezione Solare 49,95 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Impiego: La Conigliera è ideale per piccoli animali come conigli, lepri, cuccioli, porcellini d'India, piccoli animali, roditori e polli. Si tratta di un recinto molto bello e flessibile per il vostro animale domestico, soprattutto nella stagione calda

Confortevole: La Conigliera da esterno ha un'ampia superficie di terreno e si presta quindi in modo ottimale al pascolo. Le 2 porte anteriori rendono molto facile l'inserimento o la rimozione degli animali e la pulizia

Dimensioni: Le dimensioni esterne della casa per conigli o della gabbia sono (LxPxA) 180x75x75 cm. Le dimensioni della tenda da sole sono (LxP) 89x 58,5 cm

Accessori: Il grande baldacchino parasole incluso nel recinto per conigli fornisce agli animali un punto ombreggiato in ogni momento. Così il vostro animale non è mai esposto alla radiazione solare diretta e può ritirarsi all'ombra

Materiale: Gli elementi di griglia lavorati in alta qualità della gabbia per conigli sono realizzati in acciaio zincato e sono quindi resistenti alle intemperie

Ferplast Gabbia per Conigli CASITA 80, Porcellini d'India Piccoli Animali, Tetto Arrotondato Apribile, con Accessori 64,00 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampia e confortevole gabbia per conigli e porcellini d'india, realizzata in rete metallica verniciata con fondo in resina termoplastica

Tetto arrotondato completamente sollevabile per accedere all’interno, forma che assicura grande spazio all'animale

Cornice superiore in plastica provvista di clip di bloccaggio

Sportello scorrevole con chiusura di sicurezza; accessori inclusi: mangiatoia per fieno, beverino e ciotola in plastica, casetta per il coniglietto

Dimensioni complessive: 78 x 48 x h 50 cm

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Habitat grande per piccoli animali come conigli, porcellini d’India o cincillà

Parte superiore in rete metallica e base in polipropilene; apertura superiore e anteriore ampie per un facile accesso all’interno

Include beverino antigoccia, mangiatoia per fieno, balcone con rampa d’accesso e ciotola anti-rovesciamento

Nascondiglio sotto il balcone per offrire privacy; montaggio semplice (non richiede l’uso di attrezzi)

MontiDistribuzione Gabbia Conigli Fattrici K13. Conigliera con 2 Scomparti Sovrapponibile. Cm 154 x 53 x H 70 113,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Misure con i nidi cm 154 x 53 x H 70; misure della sola gabbia senza i nidi cm 102 x 53 x H 70

Il divisorio centrale funge anche da portafieno e si può rimuovere per avere un unico grande ambiente

Fondo con posatoio antipiaghe; rete antitopo

Uno sportellino posto sui fianchi laterali consente di togliere i nidi ed utilizzare la gabbia per l'ingrasso dei conigli

Una mangiatoia centrale al servizio dei due scomparti; 2 abbeveratoi portabottiglia; nidi esterni muniti di coperchio; padella per deiezioni estraibile

EUGAD Conigliera da Esterno per Conigli Gabbia da Giardino a 2 Piani in Legno Casetta per Piccoli Animali Rosso 0002TL 116,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Buona qualità: La gabbia per conigli è realizzata in legno d’abete, comodo, ecologica e senza odore particolare; C' è il vassoio estraibile in zincato che è facile da fara la pulizia; Il tetto è rivestito con un pannello idrorepellente bitumato.

Conigliera con recinto: Grazie al recinto di sotto ben arieggiato, si pascola i carini animali direttamente sul prato tornando la vita primitiva libera, il che i vostri animali domestici ci vivono felicemente. Immagina che tutta la famiglia di conigli prende il sole e fa il riposino tranquilamente. Che piacevolezza!

Stalla da apprezzare: Dentro la villetta c’ è una scaletta antiscivolo, il pet sale nel secondo piano più facile. Dopo aver mangiato sul prato, sale al secondo piano per riposare un pò. È propria una casa perfetta che soddisfa tutte le neccessità per gli animali, non preoccupa di separare la famiglia più.

Montaggio: Ogni pezzi sono numerati bene. Facile da assemblare con tutti gli accessori in dotazione. Riceverai un bel risultato nel seguire il manuale d’istruzione.

Dimensione: 147x53x85 cm; Distanza tra I fili: 2,5 cm; Tipologia di animali: Conigli, cavia, criceti e gli altro piccoli animali.

Yaheetech Gabbia per Conigli Nano Criceti Gatti da Interno Esterno Animali Domestici in Metallo con 4 Rotelle 61 x 42,5 x 85,5 cm Nera 93,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruzione Robusta in Metallo: La gabbia è realizzata in metallo resistente con finitura in vernice martellata atossica, questa gabbia per piccoli animali(conigli nani, criceti, topi domestici, cincilla, ratti domestici, riccio) vanta un'elevata robustezza e resistenza alla ruggine, offrendo un ambiente di vita sicuro per i vostri animali domestici.

Sicuro: la porta a battente è assicurata da serrature, facendo in modo che anche il vostro animaletto non possa aprirle. La apertura extra sulla parte superiore della gabbia è fornita per un accesso regolare e sicuro, per un'alimentazione e una pulizia comodi e sicuri.

Piattaforme Rimovibili: grazie alle rampe e alle piattaforme rimovibili, è possibile modificare la configurazione interna della gabbia per costruire uno spazio personalizzato per i vostri animali domestici. I rivestimenti in tessuto delle rampe e delle piattaforme ondulate offrono una maggiore protezione per gli animali.

Spostamento Facile: la gabbia contiene 4 ruote girevoli a 360° che consentono un facile spostamento. La gabbia a 4 ruote fornisce anche un ripiano aggiuntivo per tenere gli accessori per animali domestici a portata di mano e in ordine.

Pratico: Con una distanza tra le barre di 2 cm e dimensioni interne di 61 cm x 42,5 x 52 cm, questa gabbia è spaziosa e sicura per piccole creature come coniglietti, furetti, porcellini d'India, porcospini e persino gattini. La gabbia per conigli nano si appoggia su un supporto mobile per una facile manovrabilità.

PawHut Gabbia per Conigli, Porcellini d'India e Roditori, Gabbietta per Animali in Metallo e Tessuto Oxford, 90x75x75cm 47,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER RODITORI: Questa gabbia per conigli o porcellini d'India è impermeabile e puoi usarla all'interno.

SICURA: La struttura di questa gabbia per roditori è costruita in fili di metallo che distano solo 3.5cm tra loro. Include due porticine per far entrare e uscire il tuo animaletto dalla gabbietta.

IMPERMEABILE: La base della gabbia è protetta dalla copertura in tessuto Oxford. Ideale per evitare perdite e per impedire a sporcizia e rimasugli di sporcare il pavimento.

RESISTENTE: Costruita con fili metallici, la gabbia per roditori è resistente e impedisce ai tuoi animali di scappare o saltare fuori dalla struttura.

GABBIA PER PICCOLI ANIMALI: Dimensione complessiva: 90L x 75P x 75Acm. Per interni ed esterni. Facile da installare senza l'uso di attrezzi. READ Stati Uniti. Il Senato degli Stati Uniti ritira le nuove sanzioni su North Stream 2

lionto Gabbia coniglio legno Casetta animali da compagnia Gabbia esterno 98x54x100 cm 129,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEZIONE E DIVERTIMENTO IN UNO: Questa conigliera su 2 piani da esterno funge sia da riparo che da parco giochi per i vostri animali da compagnia

MOLTEPLICI ACCESSI: Grazie alle 4 aperture potete accedere ai vostri animali rapide e in qualsiasi momento; nella parte superiore è presente una zona riposo suddivisa in due spazi con passaggio

MATERIALI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE: Il tetto della casetta per animali è provvisto di pannelli di bitume idrorepellenti per proteggere gli animali dal vento e dalle intemperie; è circondata da una robusta griglia in ferro che consente una visuale chiara, impedisce agli animali di scappare e li protegge dai predatori

PARTICOLARITÀ: La rampa di collegamento consente agli animali di accedere al piano superiore protetto da occhi indiscreti; la parte inferiore è priva di pavimento affinché gli animali possano godere del contatto diretto con il prato per giocare e pascolare

CARATTERSTICHE & DIMENSIONI: Grazie alle dimensioni di 98 x 54 x 100 cm e una base di 90 x 47 cm la gabbia per roditori può essere posizionata facile ovunque

PawHut Recinto per Conigli, Porcellini d'India e Roditori Modulabile, Box per Animali con Accessori Montaggio in Metallo, 175x105x70cm, Nero 64,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER ANIMALI DI PICCOLE DIMENSIONI: Questo recinto per conigli è l'ideale anche per cincillà, porcellini d'india e animali di piccole dimensioni. Grazie ai pannelli in resina hai un'ottima visibilità dell'area interna del box, così da tenere i tuoi piccoli amici sempre sott'occhio.

MODULABILE: Puoi montare questo recinto per animali scegliendo la forma che preferisci in base ai tuoi spazi. Ad esempio, puoi creare due box separati o costruire un unico ambiente in cui far giocare i tuoi animaletti.

STRUTTURA SOLIDA: Realizzato con metallo di alta qualità, questo box per animali domestici è pratico e resistente. I piedini antiscivolo e le fascette sono progettati per tenere fermo il cancellino ed evitare cadute.

ACCESSORI INCLUSI: Il recinto per animali è dotato di 33 pannelli in metallo, 2 pannelli con porticina, 11 pannelli in resina, 1 pannello con scaletta, 52 connettori standard e 2 fermi per la porta. Include fascette e un martelletto in legno che puoi usare per installare il box senza nessuno sforzo.

DIMENSIONI RECINTO PER ANIMALI: Dimensioni complessive (forma standard): 175L x 105P x 70Acm. Dimensione del singolo pannello: 35L x 35Pcm. Montaggio richiesto.

Ferplast Gabbia per Conigli Krolik 160, Porcellini D'India, Conigliera, Kit di Montaggio, Estensione Separabile Tramite Griglia Metallica, Accessori Inclusi, 162 X 60 X H 50 cm Bordeaux 129,00 € disponibile 9 new from 129,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Grande habitat per conigli adatto anche a porcellini d'India, design brevettato salvaspazio

Fondo in resina termoplastica con speciale forma svasata per offrire più spazio abitativo ai vostri animali, rete in robusto metallo verniciato

Fornito con un'utile estensione per consentire all'animale di costruirsi il proprio nido, inclusa una griglia per separare la gabbia principale dal modulo aggiuntivo

Ampio portellone frontale apribile per facilitare le operazioni di manutenzione, fornita in kit di montaggio completo, facile da assemblare

Completo di: 2 mangiatoie per fieno, 2 beverini, 1 ciotola, 1 casetta in plasica, 1 modulo abitativo aggiuntivo

PawHut Conigliera a 2 Livelli in Legno per Esterni con Tetto Apribile, Gabbia per Conigli con Vassoio Estraibile e Rampa, 154.5x52.5x68.5cm, Grigio 157,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COSTRUZIONE SOLIDA: La conigliera è realizzata in legno massello di abete verniciato e impermeabile per ottenere una struttura stabile. Mantieni il tuo coniglio in un ambiente fresco e asciutto grazie al tetto per proteggerlo dal sole, dalla pioggia e dalla neve. Il filo circostante è stato ispessito per offrire agli animali domestici un ambiente più sicuro.

COMODO ACCESSO: La gabbietta per conigli include più porte e un tetto apribile per consentire al tuo roditore di entrare e uscire facilmente. Sarà anche più comodo prenderti cura di loro.

GABBIA RIALZATA: Il design rialzato della conigliera da esterno tiene lontana l'umidità dal suolo, offrendo ai tuoi animali domestici un luogo caldo e asciutto in cui vivere.

BASSA MANUTENZIONE: È presente un vassoio estraibile integrato sotto la casetta per conigli. La pulizia dell'area sarà molto più semplice.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 154.5L x 52.5P x 68.5Acm. Dimensioni casetta: 72L x 40P x 43Acm. Adatta per 2 conigli. Montaggio richiesto.

PawHut Conigliera Rialzata in Legno da Esterni con Tetto Apribile, Gabbia per Conigli con Vassoio Estraibile, 86x45x70cm 95,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COSTRUZIONE SOLIDA: Questa conigliera rialzata è realizzata in solido legno d'abete e dipinta con vernice atossica per un uso a lungo termine.

TETTO RESISTENTE ALL'ACQUA: Il tetto in scandole di asfalto è resistente all'acqua e protegge i tuoi conigli dalla pioggia e da altre intemperie.

FACILE DA PULIRE: La conigliera da esterno è facile da pulire grazie al tettuccio incernierato, alle ampie porte frontali e al vassoio inferiore estraibile.

BEN VENTILATA: La porta a rete con filo di piccolo calibro assicura alla casetta per conigli una corretta circolazione dell'aria, mantenendo al sicuro i tuoi animali domestici con la porta dotata di serratura.

DESIGN RIALZATO: Il design rialzato della casetta in legno per conigli mantiene i tuoi animali domestici lontani da terra e al riparo da freddo, umidità e predatori. Adatta per 1 coniglio di circa 3kg. NOTA: considerare la razza e le dimensioni del proprio animale prima di acquistare il prodotto.

PawHut Gabbia per Conigli, Porcellini d'India e Roditori, Conigliera da Esterno in Legno Grigio e Bianco 122x62.6x92cm 147,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SPAZIOSA: Questa gabbia per conigli da esterno offre ai tuoi piccoli amici tutto quello di cui hanno bisogno. Si sviluppa su due piani: nella parte inferiore c'è un'area aperta per correre e giocare, mentre nella parte superiore c'è una conigliera per stare al calduccio e riposare.

FACILE DA PULIRE: La base di questa conigliera da esterno è dotata di un vassoio estraibile per facilitarti nella pulizia della gabbia.

3 PUNTI D'ACCESSO: Questa gabbia per conigli ha tre porte. Una sulla parte esterna della casetta, che puoi usare per pulire l'interno della conigliera o per dare da mangiare ai tuoi animali. La seconda è installata sulla recinzione, per far entrare e uscire i tuoi conigli in comodità. L'ultima è sulla parte interna della casetta, ed è da usare in combinazione con la rampa d'accesso in legno.

IMPERMEABILE: La struttura di questa casetta per conigli è costruita in legno di abete impermeabile con finitura grigia. La recinzione è in filo metallico mentre il tetto è rivestito in bitume per renderlo impermeabile.

PER CONIGLI E RODITORI: Le dimensioni generali di questa gabbia per conigli sono: 122L x 62.6P x 92Acm. NOTA: prima di acquistarla considera la taglia e la razza del tuo animale da compagnia.

Yaheetech Gabbia per Coniglio Nano da Interno Esterno a 5 Ripiani Animali Domestici Grande in Metallo con 4 Rotelle Orientabili 64 x 43 x 131 cm Bianca 117,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusto e Durevole: il corpo principale della gabbia è costruito con tubi quadrati metallici di alta qualità da 13 mm e fili da 4 mm; superficie completamente verniciata con speciale finitura, resistente alla usura e alla corrosione.

Spazioso: dimensioni complessive: 64 x 43 x 131 cm, la gabbia per animali consente a diversi piccoli animali domestici di divertirsi allo stesso tempo; la gabbia contiene 5 livelli che sono collegati con rampe, fornisce l'area utilizzabile agli animali domestici per arrampicarsi e riposare; ottimo per piccoli animali domestici come cavie, scoiattoli, cincillà, furetti, conigli, topi, ricci, criceti ecc.

Spostamento Facile: la gabbia per animali contiene 4 ruote orientabili robuste che garantiscono un facile e liscio movimento.

Design Pratico: La gabbia è dotata di 3 porte anteriori di 25,5 x 27 cm per una facile accesso ai tuoi animali, un alimentatore nero di cibi, un alimentatore dell'acqua da 250 ml in forma di bottiglia.

Pulizia Facile: la gabbia contiene un vassoio scorrevole sotto la gabbia può essere rimosso e pulito con acqua; una griglia tra gli animali domestici e il vassoio può evitare che gli animali domestici camminino/posino direttamente sui loro escrementi.

dibea RH10240 Conigliera Gabbia per Animali da Compagnia Villa Conigli, 147 x 52 x 85 cm 169,95 €

132,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEZIONE E DIVERTIMENTO IN UNO: Questa conigliera a 2 piani, dotata di una spaziosa area per il gioco, funge sia da parco giochi che da riparo per i tuoi animaletti quando sono all’esterno; le 3 aperture garantiscono un’ottima accessibilità

MATERIALI RESISTENTI: La gabbia per piccoli animali è realizzata in robusto legno di abete e il tetto è provvisto di pannelli di bitume idrorepellenti; è circondata da una griglia metallica che impedisce agli animali di scappare, consente a te e agli animali di avere una visuale chiara e li protegge dai predatori

SPECIALI: Una rampa di collegamento consente agli animali di accedere al secondo piano che offre un’area di riposo adatto e la privacy necessaria; nella zona inferiore sprovvista di pavimentazione gli animali possono giocare e pascolare direttamente sul prato

PULIZIA SEMPLICE: Al piano superiore il pavimento è costituito da un cassetto metallico estraibile che può essere pulito rapidamente e facilmente

CARATTERSTICHE & DIMENSIONI: Grazie alle dimensioni di 147 x 52 x 85 cm, questa conigliera è un vero paradiso per animali; in caso di soggiorni prolungati, potete ordinare uno dei nostri recinti esterni

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gabbia per animali domestici, per interni/esterni, base in rete, per porcellini d’India e altri piccoli animali

Struttura in ferro per tenere contenuti e al sicuro gli animali domestici

Offre una superficie testurizzata che crea trazione e comodità per zampe piccole e sensibili

Il design a prova di perdite contiene schizzi di acqua e il disordine dell’animale

Installazione semplice senza strumenti; facile da smontare, conservare e pulire READ 40 La migliore lettiera agglomerante per gatti del 2022 - Non acquistare una lettiera agglomerante per gatti finché non leggi QUESTO!

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruzione Robusta in Metallo: La gabbia è realizzata in metallo resistente con finitura in vernice martellata atossica, questa gabbia per piccoli animali(conigli nani, ciceti, topi, cincilla, ratti, riccio) vanta un'elevata robustezza e resistenza alla ruggine, offrendo un ambiente di vita sicuro e forte per i vostri animali domestici.

Spaziosa e a Due Piani: se avete un animale pimpante o più animali domestici, questa gabbia per animali domestici 78x51x137cm vi sarà molto utile per risparmiare molto spazio e tempo. Ogni piano è dotato di una porta a tutta larghezza per una facile manutenzione.

Sicuro: le due porte a battente sono tutte assicurate da serrature, facendo in modo che anche il vostro animaletto più piccolo non possa aprirle. Le aperture extra sulla parte superiore della gabbia e il pannello a rete centrale sono forniti per un accesso più regolare e sicuro, per un'alimentazione e una pulizia comodi e sicuri.

Piattaforme Rimovibili: grazie alle rampe e alle piattaforme rimovibili, è possibile modificare la configurazione interna della gabbia per costruire uno spazio personalizzato per i vostri animali domestici. I rivestimenti in tessuto delle rampe e delle piattaforme ondulate offrono una maggiore protezione per i vostri compagni di vita.

Facile da Pulire: la gabbia, le rampe, le piattaforme e la vaschetta presentano un materiale resistente all'acqua, abbastanza facile da pulire usando semplicemente un detergente delicato. È possibile lavare la rampa in tessuto e le coperture delle piattaforme da qualsiasi sporco.

ELIGHTRY XTL0001hbgn Conigliera da Esterno a 2 Ripiani Gabbia per Conigli in Legno di Abete con Cassetto Estraibile Tetto Idrorepellente Marrone Chiaro 140,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Buon materiale: La conigliera da esterno è realizzata in legno d’abete naturale, nessun odore in particolare. È anche caratterizzata che il tetto in bitume è impermeabile. Il cassetto estraibile zincato anticorrosione in ogni piano ti aiuta di fare la pulizia con tanta convenienza.

Gabbia ben arieggiata: Le porte e le finestre sono apribili e offre un’atmosfera ben ventilata e fresca, in cui tutta la famiglia di piccoli animali riposano e giocano piacevolmente.

Con recinto da gioco: Adatto per giardino, balcone, cortile, parco ecc. Dopo aver mangiato bene, i vostri amici a quattro zampe scendono a terra tramite la rampa e giocano sul prato. Ben ritornato alla vita semi-selvatica.

Misure: ca. 91,5x45x81cm (LxPxA); Colore: Gabbia in marrone chiaro, Tetto in verde. Tipologia di animali: Conigli, cavia, criceti e gli altri piccoli animali.

Montaggio semplice con ogni pezzo numerato bene.(Tutti gli accessori sono dotati); Si pulisce con il panno umido o tubinetto d’acqua.

PawHut Conigliera in Legno a 2 Livelli con Casetta per Conigli e Porcellini d'India, Gabbia con Rampa e Vassoio Estraibile, Color Legno,91.5x53.3x73cm 155,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CONIGLIERA A 2 PIANI: Questa casetta per conigli a 2 livelli ha un'ampia area inferiore e una piattaforma superiore collegata con una pratica passerella, per offrire tanto spazio ai tuoi piccoli amici.

100% LEGNO DI ABETE: La conigliera in legno di abete è progettata per offrire uno spazio naturale e sano ai tuoi conigli.

FACILE DA SPOSTARE: Le 4 ruote girevoli a 360° ti permette di spostare comodamente la gabbia per conigli da esterno con il minimo sforzo.

FACILE DA MANTENERE: La pulizia della casetta per porcellini d'India e conigli è semplice, grazie all'apertura superiore e al vassoio inferiore estraibile.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 91.5L x 53.3P x 73Acm. Dimensioni casetta: 27.5L x 26P x 24.5Acm. NOTA: Verificare la dimensione prima di acquistare la conigliera, il numero di animali che possono stare nella gabbia dipende dalla loro grandezza e razza.

PawHut Conigliera Gabbia per Conigli con Corsa Vassoio Estraibile Tetto Impermeabile Legno 156x65x65cm 157,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COSTRUZIONE DUREVOLE: Questa casetta per conigli realizzata in legno resistente con tetto impermeabile.

SPAZIOSA: La gabbie per conigli da esterno dispone di una zona per riposare più una corsa.

ACCESSO FACILE: Porte chiudibili con serratura. Corsa in fil di ferro resistente.

FACILE DA PULIRE: Vassoio di raccolta a scomparsa incorporato per una facile pulizia.

Dimensione complessiva: 156x65x65cm, Dimensione zona abitativa: 68x54,5x65cm, Dimensioni corsa: 86,5x54,5x65 cm, è necessario il montaggio.

IKAYAA Gabbia in Metallo per Animali Piccoli a 4 Livelli,Altezza Regolabile per Conigli,Conigli,Furetti,Conigli d'India,Cincillà,Nero,74,5 x 109 x 45,5 cm 170,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Interessante: ampio spazio interno con 3 ripiani rimovibili e 3 rampe di sicurezza per riposare e giocare, evitando che gli animali domestici cadano accidentalmente.

Nota: il vassoio estraibile con griglie inferiori rimovibili consente una facile pulizia. 4 ruote nella parte inferiore sono omnidirezionali per un movimento fluido, e 2 delle quali possono essere bloccate per tenerlo in posizione. Il notevole spazio tra le barre di 1 cm / 0,4 impedisce agli animali di uscire. Le clip di cortesia rafforzano la stabilità.

Altezza regolabile: unità singola/unità doppia. Adattate la vostra gabbia per soddisfare diverse esigenze. Adatto per bambini/bambini/adulti.

Adatta per: questa gabbia è progettata per conigli, conigli, furetti, porcellini d'India, cincillà, visone, scoiattoli, gattini, ricci o animali domestici di dimensioni simili.

Attenzione: lo spazio tra le aste piccole da 1 cm / 0,4 è appositamente progettato per criceti

PawHut Recinto in Metallo per Piccoli Animali Domestici con 36 Pannelli di Metallo da Montare Secondo Forma e Configurazione che Preferisci e con Porta 57,95 € disponibile 2 new from 53,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PERFETTO PER PICCOLI ANIMALI DOMESTICI: Adatto per piccoli animali come criceti, porcellini d'India e conigli, per permettergli di divertirsi in questo ampio spazio a disposizione.

VERSATILE: Questo box può essere configurato secondo varie forme e dimensioni. Progetta lo spazi migliore per i tuoi animaletti.

SOLIDO E RESISTENTE: Si compone di 36 pannelli in metallo resistente per un uso prolungato nel tempo.

ACCESSORI INCLUSI: Include connettori in plastica e fascette, oltre a un piccolo martello di legno, per facilitare il montaggio.

DIMENSIONE: Dimensioni complessive: 146L x 73P x 73A cm, 36 pannelli in totale

Ferplast Gabbia per Conigli Krolik 140 Porcellini D'India, Casetta per Piccoli Animali, Kit di Montaggio, Estensione Separabile Tramite Griglia Metallica, con Accessori, 142 X 60 X 50 cm Bordeaux 120,53 € disponibile 10 new from 118,44€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampio habitat per conigli e porcellini d'India, design brevettato salvaspazio

Fondo in resina termoplastica con speciale forma svasata per offrire più spazio abitativo ai vostri animali, rete in robusto metallo verniciato

Fornito con un'utile estensione separabile per consentire all'animale di costruirsi il nido

Ampia porta frontale apribile per rapide operazioni di manutenzione. Fornita in kit di montaggio, facile da assemblare

Completo di: mangiatoia per fieno, beverino, ciotola e casetta per il riposo

PawHut Gabbietta per Conigli e Porcellini d'India Conigliera con 4 Ruote, Casetta e Rampa, Legno Naturale, Grigio e Bianco, 90x53x59cm 127,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FACILE DA SPOSTARE: Questa casetta per conigli è compatta e grazie al suo minimo ingombro è perfetta per piccoli spazi. Dotata di 4 ruote, di cui 2 con freno, è facile da spostare in ogni stanza.

DUREVOLE: La gabbia per conigli è realizzata con solido legno di abete e rivestita con vernice impermeabile, eco-friendly, durevole e sicura per il tuo animale.

RAPIDO ACCESSO: Il tetto e la parete posso essere bloccati e la rampa interna permette ai conigli di correre facilmente su e giù. La conigliera da esterno ha una resistente rete metallica per tenere al sicuro l'animale.

FACILE DA PULIRE: L'apertura superiore, la porta laterale e il fondo rimovibile permettono di pulire facilmente questa gabbia per conigli.

SPAZIOSA: Il design a 2 livelli con una piccola casetta offre un comodo spazio ai tuoi conigli per riposarsi e muoversi. Dimensioni generali: 90L x 53P x 59A cm. Dimensioni casetta: 49L x 34P x 20A cm. Dimensioni porta della casetta: 16L x 14A cm. Dimensioni rampa: 42L x 13.6P cm.

Dibea Conigliera XXL Gabbia Premium Animali da Compagnia Villa Conigli 212x52x85 cm 216,95 €

174,95 € disponibile 2 new from 174,95€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROTEZIONE E DIVERTIMENTO IN UNO. Questa conigliera a 2 piani, dotata di una spaziosa area per il gioco, funge sia da parco giochi che da riparo per i tuoi animaletti quando sono all’esterno. Le 4 aperture garantiscono un’ottima accessibilità

MATERIALI RESISTENTI. La gabbia per piccoli animali è realizzata in robusto legno di abete e il tetto è provvisto di pannelli di bitume idrorepellenti. È circondata da una griglia metallica che impedisce agli animali di scappare, consente a te e agli animali di avere una visuale chiara e li protegge dai predatori

SPECIALI. Una rampa di collegamento consente agli animali di accedere al secondo piano che offre un’area di riposo ideale e la privacy necessaria. Nella zona inferiore sprovvista di pavimentazione gli animali possono giocare e pascolare direttamente sul prato

PULIZIA SEMPLICE. Al piano superiore il pavimento è costituito da un cassetto metallico estraibile che può essere pulito rapidamente e facilmente

CARATTERSTICHE & DIMENSIONI. Grazie alle dimensioni di 212 x 52 x 85 cm, questa conigliera è un vero paradiso per animali con molto spazio. In caso di soggiorni più prolungati, potete ordinare uno dei nostri recinti esterni

Conigliera (AxLxP): 68 x 156 x 52 cm Gabbia con Casetta e Rampa per Conigli, Struttura in Legno, Area Aperta Recintata, Uso Esterno 139,39 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo tipo di gabbia assicura il benessere e il comfort ai vostri animaletti. La conigliera é divisa di zone esterne e una interna offrendo abbastanza spazio sia per muoversi che per rifugiarsi.

Descrizione: - struttura ideale per animali domestici come conigli o cricetini - gabbia dotata di casetta con finestre e rampa laterale - ventilazione tramite la finestra a rete - pulizia facile grazie al vasoio estraibile - senza pavimentazione - accesso facile in piú lati - chiusura con chiavistello - tettuccio impermeabile - conigliera esterna

Materiale: - casetta e telaio: abete - vasoio estraibile: metallo - tettucio: bitume

Dimensioni: - Totale (AxLxP): 68 x 156 x 52 cm - Gabbia laterale (AxLxP): 50 x 80 x 52 cm - Vasoio estraibile (LxP): 68,5 x 40,5 cm - Finestre (AxL): cadauna 23 x 30 cm - Rampa (Lu x La): 48,5 x 14,5 cm - Maglia quadrata (rete): 1 x 1 cm

Prodotto di [en.casa] READ 40 La migliore integratore capelli del 2022 - Non acquistare una integratore capelli finché non leggi QUESTO!

Ferplast Gabbia per Conigli e Piccoli Animali BARN 80, 2 Piani, Tetto Apribile, Accessori e Adesivi Inclusi 74,48 € disponibile 14 new from 72,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ampio habitat per conigli dal design brevettato, originale ambientazione in stile fienile americano

Fondo in resina termoplastica e rete in robusto metallo verniciato

Tetto completamente apribile dotato di clip di sicurezza, porticina d'ingresso scorrevole; fondo e rete separabili per facile pulizia.

Completo di casetta, pianetto con scaletta, mangiatoia, beverino, ciotola, adesivi decorativi

Dimensioni complessive: 78 x 48 x h 65 cm. Fornita in un imballaggio salvaspazio.

AQPET Recinto recinzione box per animali cani gatti roditori 60x60cm per esterno giardino con rete parasole 42,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensione pannello (lunghezza x larghezza): 60 x 60 cm

Porta: 31x31 cm con chiusura di sicurezza, Peso: 9 kg circa

Struttura solida in ferro, facile da montare e smontare

Utilizzabile per cani gatti, roditori ed altri piccoli animali

Diverse forme di costruzione possibili (ottagono, rettangolo, quadrato)

ELIGHTRY Recinto per Conigli Recinzione per Piccoli Animali Gabbia per di Stoccaggio per Porcellino d’India Cuccioli Cavia Metallico con Porta DIY 16 Pannelli (35x35cm/Pannello) Nero 109 x 74 x 39 cm 39,99 € disponibile 2 new from 39,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DATI TECNICI: La recinzione della griglia è composta da 16 piastre a griglia con una distanza tra i fili di 1,5 cm. Inoltre, offriamo anche accessori di montaggio come 24 connettori in plastica, 24 fascette per cavi, 12 tappetini adesivi e antiscivolo, 1 martello di legno. La dimensione mostrata nel metodo di montaggio dell'immagine è di circa 109 x 74 x 39 cm.

PER PICCOLI ANIMALI E ANIMALI GIOVANI: questo recinto per roditori ha 1,5 cm di spazio tra i fili, largo quanto un dito. Pertanto, i recinti per piccoli animali fai da te sono particolarmente adatti per cavie, criceti, roditori, ricci, topi, ratti, conigli, gattini, gatti, cuccioli, coniglietti o cuccioli per correre, allenarsi e giocare.

PER INTERNI: Le custodie per interni fai da te sono particolarmente adatte per interni come camere da letto, soggiorni, corridoi, balconi o angoli, NON PER ESTERNI come giardini. NOTA: Le parti in plastica possono rompersi facilmente in caso di esposizione prolungata al sole e alla pioggia.

CORSA DEL CONIGLIO PER UNA VISIONE CHIARA: lo stato di attività dei piccoli animali domestici può essere chiaramente visto attraverso la griglia. Inoltre, i roditori possono anche facilmente prendere aria e luce solare. L'area di vita delimitata degli animali giovani può ridurre i danni ai mobili e lo sporco su larga scala del pavimento e anche ridurre la quantità di pulizia quotidiana da parte del proprietario.

FACILE PULIZIA E COSTRUZIONE: La struttura del filo non raccoglie una grande quantità di polvere. Pertanto, puoi pulire solo la spazzatura e la polvere sul pavimento. Se necessario, puoi rimuovere la polvere dalla piastra solo con un panno umido. La recinzione a traliccio fai-da-te è facile da montare e smontare. Il piccolo martello di legno svolge un ruolo migliore nell'installazione e nella rimozione.

