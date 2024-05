40 farmacisti e medici riceveranno finanziamenti nell’ambito del programma Walczak NAWA

40 medici e farmacisti riceveranno borse di ricerca in 12 paesi. Lunedì la National Academic Exchange Agency (NAWA) ha annunciato i vincitori del concorso Walczak NAWA.

Nell’ambito del programma che porta il nome del professor Franciszek Walczak, la NAWA finanzia la residenza per medici nei centri medici di tutto il mondo. Possono richiedere la residenza per un massimo di 6 mesi.

“Il programma offre un’opportunità di sviluppo professionale e scientifico acquisendo esperienza in un ambiente scientifico internazionale, compresa l’esperienza di insegnamento, che alla fine si tradurrà nel contributo dei borsisti al miglioramento dell’assistenza medica in Polonia”, si legge in un comunicato stampa inviato ai media. media.

Nella quarta edizione del programma sono pervenute 137 domande, di cui 40 scienziati riceveranno finanziamenti. I candidati possono presentare domanda a qualsiasi centro ospitante in tutto il mondo, comprese università prestigiose come: Harvard Medical School, University of Pennsylvania, University of Oxford, Stanford University School of Medicine, University of Cambridge, University of British Columbia, University of Tokyo Hospital o Medicine . Università di Vienna.

Il programma prevede un finanziamento fino a 32.000 PLN al mese di soggiorno in un centro ospitante straniero. Il sostegno comprende: borse di studio, spese di soggiorno, alloggio e viaggio. Inoltre, i dottorandi e gli scienziati che hanno scelto il percorso scientifico e hanno deciso di rimanere per più di tre mesi riceveranno un sostegno finanziario una tantum dell’importo di 20.000 PLN.

“Anche nell’edizione di quest’anno del programma sono cambiate molte cose: nelle edizioni precedenti i viaggi erano possibili solo in un paese, vale a dire negli Stati Uniti, ora se qualcuno vuole andare in Germania, Italia o Svizzera, può sicuramente”, Daoud Kostecki, direttore della NAWA: “Non imponiamo alcuna restrizione ai candidati a questo riguardo”.

Il professor Franciszek Walczak ha diretto per molti anni la Clinica delle aritmie presso l’Istituto di cardiologia di Anin. È famoso, tra l’altro, per aver eseguito la prima ablazione con radiofrequenza in Polonia su un adulto (1992) e su un bambino (1994). È considerato il decano dell’elettrofisiologia polacca. È stato autore e coautore di oltre 200 pubblicazioni.

