260 nuove pratiche. Barca gigante che naviga in mare senza problemi

Stiamo parlando del mondo intero Il progetto è realizzato dal colosso Krago, che ha i propri stabilimenti nella contea di Trethego, Świata. Vengono forniti molti esempi di pratiche che gli studenti praticano in questo giorno senza pratica.

Vedi anche: Vai nella zona “Magaland” di Danzica. Guarda come ti comporti e goditi il ​​tempo che trascorri con i bambini

L’azienda ha ampliato il proprio ambito di attività includendo lo stabilimento dove M.in. Ultime linee di produzione. In questo caso è possibile che sia la prima volta che una delle nuove professioni viene commissionata (a Radzyminie e Międzyrzecu Podlaskim)dove gli operatori che utilizzano le macchine devono assicurarsi che tutto non sia in conflitto con i loro interessi.