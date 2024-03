175 multa, la sua costosa macchina è stata sequestrata

Un residente di Firenze ha ricevuto negli ultimi anni 175 multe non pagate. Sono stati premiati complessivamente oltre 30.000 euro. La polizia municipale gli ha sequestrato il Suv del valore di 50mila euro.

La sentenza del 60enne è stata annunciata giovedì sul sito delle autorità di Firenze.

Da anni un automobilista locale viene multato per aver parcheggiato la sua auto in una zona a traffico limitato, sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi e agli incroci, sulla corsia di emergenza e per eccesso di velocità, hanno spiegato le autorità cittadine. Se l'importo complessivo della sanzione supera i 30.000 euro dovranno essere aggiunti gli interessi di mora per il mancato pagamento.

L'ufficio locale di riscossione del pedaggio scaduto ha deciso nel novembre dello scorso anno di sequestrare l'auto del mutuatario e di averlo informato. L’autista, però, ha continuato a guidare. Quando è stato fermato per un controllo di routine, dalla verifica dei dati è emerso che il veicolo era stato regolarmente sequestrato.

Ora il Suv di ultima generazione del valore di 50.000 euro è stato sicuramente sequestrato. Il proprietario ha ricevuto una multa di quasi 2.000 euro 176 per aver guidato un'auto sequestrata. (Pap

sw/mm/