15 università finanziate nell’ambito della “Teaching Excellence Initiative”

Il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore ha annunciato martedì che 15 università riceveranno risorse finanziarie nell’ambito della “Educational Excellence Initiative”.

Le risorse finanziarie sono destinate alle università professionali pubbliche.

Secondo l’annuncio di martedì, le università selezionate nella sesta edizione del progetto sono:

Accademia di Scienze Applicate Università Statale Hippolyte Ciegelski di Gniezno;

Accademia di Scienze Applicate Stanislaw Staszic di Pella;

Accademia di scienze applicate Stefan Bathory;

Accademia delle Scienze Applicate di Valch;

Accademia Zamosc;

Università statale del Collegium Whitillon;

Accademia Nazionale delle Scienze Applicate Ignacy Mościcki di Ciechanów;

Accademia statale di scienze applicate di Chelm;

Accademia statale di scienze applicate di Głogów;

Accademia statale di scienze applicate di Krosno;

Accademia statale di scienze applicate di Nysa;

Accademia statale di scienze applicate di Włocławek;

Professore Stanisław Tarnowski Università Professionale Statale di Tarnobrzeg;

Scuola professionale superiore statale a Costsallen;

Università statale Jan Grodek di Sanok.

Come indicato nell’annuncio del Ministero della Scienza del 25 marzo di quest’anno, i finanziamenti possono essere ottenuti dalle università professionali pubbliche che non hanno ricevuto valutazioni negative sulla qualità dell’istruzione nei loro campi di studio rilasciate dalla Commissione polacca di accreditamento negli anni 2018 -2023. È stato esaminato anche il tasso di reddito relativo dei laureati del primo ciclo nel primo anno dopo il conseguimento del diploma (questo vale per i laureati degli studi pratici che hanno conseguito il diploma nel 2021).

L’importo delle risorse finanziarie da trasferire alle università professionali pubbliche selezionate nel 2024 non dovrebbe superare i 15 milioni di PLN, ma per un’università specifica non può superare 1 milione di PLN (PAP).

