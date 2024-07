10 La migliore banana pi del 2024 – Non acquistare una banana pi finché non leggi QUESTO!

Il percorso per acquistare la migliore banana pi è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore banana pi assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Banana Pi M2 Berry Open Source Single Board Computer Allwinner A40i Soc Onboard Modulo WiFi Bluetooth 4.0 con 1G LPDDR3 RAM Supporto Android Linux GPIO Compatibile con Raspberry Pi 3 Run Raspbian 55,39 € disponibile 2 new from 55,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Chip Allwinner A40i] Il computer a scheda singola Banana Pi BPI-M2 Berry Quad Core è stato progettato con il chip Allwinner A40i. Con 1 GB di memoria LPDDR3, CPU quad-core Cortex A7, il core CPU più efficiente dal punto di vista energetico mai progettato da ARM. GPU: dual-core MALI-400 MP2 e funziona a 500 MHz.

[Funzione potente] Il computer a scheda singola Banana PI BPI-M2 Berry dispone di una porta Gigabit Ethernet (Realtek RTL8211E/D), 4 porte USB, 4 porte USB 2.0, porta di visualizzazione MIPI DSI, porta fotocamera CSI; supporta Wi-Fi integrato e Bluetooth; supporta l'interfaccia SATA, può essere collegato direttamente al disco rigido. C'è uno slot per schede SD sulla scheda e l'immagine del sistema può essere avviata dalla scheda SD.

[Supporto del sistema operativo] Il computer a scheda singola open source Banana PI BPI-M2 Berry ha una forte compatibilità e può eseguire sistemi Android, Debian-Linux, Ubuntu-Linux, Raspberry-Pi e Allwinner TinaLinux.

[Compatibile GPIO con Rasbian] Banana PI BPI-M2 Berry ha esattamente le stesse dimensioni del Raspberry Pi 3 e può utilizzare direttamente la custodia di Raspberry Pi 3. GPIO è compatibile con Raspberry Pi 3 e può eseguire il sistema Rasbian.

[Wiki] "https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M2_Berry". Avvio video instructional: "https://www.youtube.com/watch?v=HQgVKmdbCFk". Pls feel free to contact us to get the datasheet or any questions of this module after you purchased it. Come contattare? Click "WayPonDEV " and ask a question.

WayPonDEV Banana Pi M2 Zero Allwinner H3 CPU Open Source Computer con scheda 512 MB DDR3 SDRAM 34,99 € disponibile 2 new from 34,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CPU: Allwinner H3, Quad Core Cortex-A7; 512 MB DDR3-SDRAM (condivisa con GPU); GPU: Mali400MP2 GPU @600 MHz, supporta OpenGL ES 2.0

WLAN (AP6212) e Bluetooth a bordo; dimensioni: 65 mm x 30 mm, peso: 15 g

Sistema operativo BPI-M2 Zero Supporta Android, Debian Linux

GPIO compatibile con Raspberry Pi a 40 pin, tra cui UART, SPI, I2C, ecc., Uart GPIO (1 x 3) pin, One USB 2.0 OTG, Micro USB con 5 V/2 A.

Ideale per sistemi leggeri e applicazioni con spazio limitato

WayPonDEV Banana Pi BPI-R4 Wi-Fi 7 Wireless Dual Band WiFi OpenWRT Router Board, con MediaTek MT7988A (Filogic 880) SoC, supporto 2X 10GbE SFP e 4X GbE Gigabit Ethernet per NAS Smart Home Gateway 159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [MediaTek MT7988A CPU] Banana Pi BPI-R4 Router Board con MediaTek MT7988A (Filogic 880) Quad Core ARM Corex-A73 CPU, 4 GB DDR4 RAM 8 GB eMMC e 128 MB SPI-NAND flash onboard, funziona come access/router/gateway Wi-Fi 7 da 36 Gbps. way. È anche una tavola di sviluppo del router open source ad alte prestazioni.

[Chip ad alte prestazioni] Il SoC MediaTek MT7988A è la piattaforma di elaborazione della rete in tutto il mondo che offre un'esperienza di rete ad alte prestazioni e affidabile per applicazioni wireless e wireless. Allo stesso tempo, il MT7988A è dotato di MediaTek's Tunnel Offload Processor System (TOPS), che gestisce facilmente un'ampia gamma di protocolli di tunneling.

[Supporta i moduli NIC WiFi7 iPA] Banana Pi BPI-R4 wireless three-band router board onboard, 2 slot miniPCIe con interfaccia PCIe3.0 2lane per Wi-Fi 7 NIC (scheda di interfaccia di rete). MediaTek MT7988A supporta Wi-Fi 7 tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz di connessione, con il suo chip companion Wi-Fi 7 che dispone di larghezza di banda 320 MHz, 4096-QAM, MLO, MRU e AFC.

[Supporta 2 x 10 Gbe SFP/4x Gbe] Banana Pi BPI-R4 wireless dual band wifi router board supporta 2 x 10 Gbe SFP e 4 x Gbe Ethernet con 4 porte 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, anche con porta USB 3.2 e interfaccia M.2, supporta l'eption del segnale 4G/5G e NVME SSD. Fornire la connessione di rete più veloce e affidabile.

[Rich Peripheral Interfaces] Banana Pi BPI-R4 Wireless router board onboard 2 porte ottiche SFP da 10 Gbe, 4 porte Gigabit LAN, 1 porta USB3.2, 3 slot Nano SIM, 1 connettore M.2 KEY-B per 5G, 1 connettore M.2 KEY-M per SSD 2280, mPC; Slot per Wi-Fi NI. C, 1 slot MicroSD (TF), 1 porta Debug UART, 1 GPIO a 26 pin, supporta UART, I2C, SPI, PWM, I2S. READ 40 La migliore Manichino del 2022 - Non acquistare una Manichino finché non leggi QUESTO!

Banana Pi BPI-R4 WiFi 7 Wireless Dual-Band WiFi Router Board OpenWRT, con MediaTek MT7988A (Filogic 880) SoC, supporto 2X 10GbE SFP e 4X GbE Gigabit Ethernet per NAS Smart Home Gateway (Bundle2) 174,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [CPU MediaTek MT7988A] Banana Pi BPI-R4 Router Board con MediaTek MT7988A (Filogic 880) quad-core ARM Corex-A73 CPU design, 4GB DDR4 RAM 8GB eMMC e 128MB SPI-NAND flash onboard, funziona come punto di accesso Wi-Fi 7 36Gbps / router/gateway. È anche una scheda di sviluppo di router open source ad alte prestazioni.

[Chip ad alte prestazioni] Il SoC MediaTek MT7988A è la piattaforma di elaborazione di rete leader al mondo che offre un'esperienza di rete affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni cablate e wireless. Allo stesso tempo, l'MT7988A è dotato del Tunnel Offload Processor System (TOPS) di MediaTek, che gestisce facilmente un'ampia gamma di protocolli di tunneling.

[Supporta 2x 10Gbe SFP/4x Gbe] Banana Pi BPI-R4 wireless dual-band wifi router board supporta 2x 10Gbe SFP e 4x Gbe Ethernet con 4 porte 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, anche con porta USB 3.2 e interfaccia M.2, supporta la ricezione del segnale 4G/5G e NVME SSD. Fornisce il veloce rete più affidabile e più affidabile connessione.

[Supporto WiFi7 iPA NIC Module] Banana Pi BPI-R4 scheda router wireless a tre bande a bordo 2x slot miniPCIe con interfaccia PCIe3.0 a 2 corsie per NIC Wi-Fi 7 (scheda di interfaccia di rete). MediaTek MT7988A consente la connettività Wi-Fi 7 tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, con il suo chip complementare Wi-Fi 7 con larghezza di banda 320 MHz, 4096-QAM, MLO, MRU e AFC.

[Ricche interfacce periferiche] Banana Pi BPI-R4 scheda router wireless integrata 2 porte ottiche SFP da 10 Gbe, 4 porte LAN Gigabit Gbe, 1 porta USB 3.2, 3 slot Nano SIM, 1 connettore M.2 KEY-B per 5G, 1 connettore M.2 KEY-M per SSD NVME 2280, slot mPCle per Wi-Fi NIC, 1 slot MicroSD ot(TF), 1 x Porta UART debug, 1x 26 pin GPIO, supporta UART, I2C, SPI, PWM, I2S.

Banana Pi BPI-R3 Wi-Fi 6 OpenSource Wireless Dual Band OpenWRT Router Board con MediaTek MT7986 (Filogic 830), supporta 5X GbE e 2X 2.5GbE SFP (bundle3-BPI R3+antenne) 174,49 €

169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [MediaTek CPU Integrato Filogic 830 Chip] Banana Pi BPI-R3 Router Board con MediaTek MT7986 (Filogic 830) Quad Core ARM A53 + MT7531A Chipdesign. Il motore di accelerazione hardware integrato di Filogic 830 consente lo offload Wi-Fi veloce e affidabile e la connessione di rete wireless, adatto per giochi, AR/VR e altre applicazioni a bassa latenza

[Forte capacità di comunicazione di rete] On-Board 5x 1000Mbps RJ45 Ethernet, 2 x porte SFP 2,5 GbE

[Connessione Wi-Fi 6/6E a bassa latenza] Wi-Fi 6/6E 2.4G WiFi utilizza MT7975N e 5G wifi utilizza MT7975P, che ha molti vantaggi rispetto ai suoi predecessori, tra cui latenza inferiore, maggiore capacità di larghezza di banda e velocità di trasferimento più rapide. ha una larghezza di banda sufficiente per 128 dispositivi.

[Massive Capacity Support] L'interfaccia PCIe M.2 KEY-M integrata può essere collegata a dispositivi di archiviazione di massa SSD, consentendo al dispositivo di espandere facilmente la capacità di archiviazione TB

[Ampia applicazione] Può essere utilizzato per router di servizi Internet, router WLAN, ripetitore Wi-Fi, gateway di sicurezza domestica, automazione domestica, dispositivi NAS, applicazioni di rete e comunicazione

BPI-M2-ZERO - Banana Pi - Quad-Core Mini Single Board Computer 39,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number BPI-M2-ZERO Model BPI-M2-ZERO

WayPonDEV Banana Pi BPI-P2 Zero Allwinner H3 Cortex-A7 Quad-Core Single Board Computer onboard 512MB DDR3 SDRAM 8GB eMMC Flash per IoT e Smart Home Support Android Linux 49,29 € disponibile 2 new from 44,39€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La scheda di sviluppo IoT open source Banana Pi BPI-P2 Zero Quad-Core progettata con il chip Allwinner H3 può essere utilizzata anche direttamente in soluzioni chip H2+ e H5

Banana Pi BPI-P2 Zero è una piccola scheda di sviluppo IoT, la dimensione della scheda è di soli 65 mm x 52,5 mm, WiFi integrato (AP6212) e Bluetooth.

Banana Pi BPI-P2 Zero Utilizza un processore H3 Quad-core, CPU: Allwinner H3, Quad-core Cortex-A7; 512 MB DDR3-SDRAM; 8G eMMC Flash a bordo; Mali400MP2-GPU a 600MHz, supporta OpenGL ES 2.0

BPI-P2 Zero aggiunge flash eMMC 8G integrato, il software può essere masterizzato su eMMC e applicato direttamente ai prodotti IoT e supporta sistemi operativi Linux e Android

BPI-P2 Zero aggiunge una porta di rete cablata da 100 m, supporta la funzione PoE, Wi-Fi wireless e aggiunge la funzione di alimentazione del cavo di rete PoE. 40 PIN GPIO, supporta UART, SPI, I2C, I2C, IO, ecc. Supporta l'uscita Mini HDMI ad alta definizione READ Avvisi IMWM. Gelo in tutta la Polonia

Banana Pi BPI-WiFi 6 Router OpenWRT Board, Dual Band Wireless Internet Router, 802.11ax ac WiFi 6 Gigabit VPN Router, with 5GE Phy and RGMII, Support WPA,WPA2,WPA3 (Black Case Bundle) 64,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Banana Pi BPI-Wifi6 Router design con Triductor TR6560 + TR5220 WiFi SoC, processore ARM Cortec A9 integrato ad alte prestazioni per la messaggistica WIFI o l'elaborazione intelligente del business, hardware integrato LSW e NAT, supporto fino a 5 Gbps message forwarding.

Il router Banana Pi BPI Wifi6 OpenWRT supporta 6 GE MACs, 1000 m/100 m/10 m di velocità e statistiche MIB standard. Supporta la modalità WiFi AP e la modalità STA. Può anche supportare la crittografia e la decrittografia WPA,WPA2, WPA3, pay Chinese WAPI.

Banana Pi BPI-Wifi6 dual band router board integrated 5GE PHY, one RGMII, supporta una porta di espansione RGMII, fornisce capacità di accesso di rete 1000Mbps e supporta due porte WAN. Può anche supportare l'hardware intelligente QoS.

Banana Pi Wifi6 Gigabit VPN supporta l'interfaccia PoE, aggiunge il modulo PoE per supportare la funzione PoE. La porta del modulo PoE è riservata sulla scheda. Se il modulo PoE è saldato alla tavola, la funzione di alimentazione del cavo di rete PoE è supportata.

Banana Pi BPI Wifi6 supporta router Internet wireless a doppia banda 2.4G 40M 2*2 + 5G160M2.2 DBDC WiFi, supporto per protocollo WiFi per IEEE 802.11ax, compatibile con backward 802.11a/b/g/n/ac, può supportare la velocità più alta di 3 Gbps, 2 G Oh 573. 5 Mbps, mentre il 5G raggiunge 2401,9 Mbps.

youyeetoo Banana Pi BPI-F3 - Scheda di sviluppo industriale integrata SpacemiT K1 RISC-V Octa-Core, 8 core, 2.0 Tops AI potenza di calcolo (4 GB RAM 16 GB eMMC) 113,09 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nucleo ad alte prestazioni: il BPI-F3 è alimentato dal chip RISC-V K1, un soC CPU Octa-core integrato ad alte prestazioni a 64 bit con clock fino a 1,2 GHz. Oltre a supportare il set di comandi RV64GC, questo chip è dotato anche di un acceleratore di rete Neural Network Accelerator (NNA) integrato che offre una potenza di calcolo fino a 2,0 TOPS che lo rende particolarmente adatto per attività di inferenza e di elaborazione delle immagini.

Adatto all'industria: Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 °C a 85 °C

Memoria e storage: 4 GB di RAM LPDDR4 per un multitasking senza problemi. La memoria eMMC da 16 GB integrata non solo migliora la velocità di avvio, ma offre anche spazio sufficiente per il sistema operativo e le applicazioni. Inoltre, l'espansione della memoria è supportata anche da schede microSD.

Interfacce ricche: Il BPI-F3 è dotato di un'ampia gamma di interfacce periferiche, tra cui USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Gigabit Ethernet, interfaccia fotocamera MIPI-CSI MIPI, interfaccia audio e intestazione GPIO a 40 pin, che creano le condizioni per un'ampia gamma di espansioni e applicazioni. Queste interfacce semplificano il collegamento di dispositivi esterni, display o esperimenti hardware.

Connessione di rete e wireless: Il BPI-F3 supporta Gigabit Ethernet per garantire una trasmissione di rete ad alta velocità. Il BPI-F3 può supportare le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth attraverso moduli di espansione o posti riservati sulla scheda di sviluppo delle applicazioni wireless.

Banana Pi BPI-R3 Wi-Fi 6 OpenSource Wireless Dual Band OpenWRT Router Board con MediaTek MT7986 (Filogic 830), supporta 5x GbE e 2x SFP da 2,5 GbE (caso bundle2-BPI R3+) 159,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [MediaTek CPU Integrato Filogic 830 Chip] Banana Pi BPI-R3 Router Board con MediaTek MT7986 (Filogic 830) Quad Core ARM A53 + MT7531A Chipdesign. Il motore di accelerazione hardware integrato di Filogic 830 consente lo offload Wi-Fi veloce e affidabile e la connessione di rete wireless, adatto per giochi, AR/VR e altre applicazioni a bassa latenza

[Forte capacità di comunicazione di rete] On-Board 5x 1000Mbps RJ45 Ethernet, 2 x porte SFP 2,5 GbE

[Connessione Wi-Fi 6/6E a bassa latenza] Wi-Fi 6/6E 2.4G WiFi utilizza MT7975N e 5G wifi utilizza MT7975P, che ha molti vantaggi rispetto ai suoi predecessori, tra cui latenza inferiore, maggiore capacità di larghezza di banda e velocità di trasferimento più rapide. ha una larghezza di banda sufficiente per 128 dispositivi.

[Massive Capacity Support] L'interfaccia PCIe M.2 KEY-M integrata può essere collegata a dispositivi di archiviazione di massa SSD, consentendo al dispositivo di espandere facilmente la capacità di archiviazione TB

[Ampia applicazione] Può essere utilizzato per router di servizi Internet, router WLAN, ripetitore Wi-Fi, gateway di sicurezza domestica, automazione domestica, dispositivi NAS, applicazioni di rete e comunicazione

