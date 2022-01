Wuhan. Gli scienziati hanno scoperto un nuovo virus corona. “È molto pericoloso per le persone”.

NeoCoV è stato scoperto in Sud Africa ed è strettamente correlato al micidiale virus corona MERS-CoV. Negli ultimi 10 anni sono stati rilevati molti focolai di MERS, principalmente in Asia orientale e Medio Oriente.

“Attualmente, NeoCoV si sta diffondendo tra i pipistrelli, ma in futuro, se subisce un’altra mutazione, potrebbe diffondersi agli esseri umani e causare una malattia mortale e a rapida diffusione tra loro”, hanno scritto i ricercatori cinesi in un articolo pubblicato sul portale bioRxiv. Il portale raccoglie articoli scientifici che non sono stati ancora recensiti.

Ha detto che NeoCoV potrebbe infettare gli esseri umani entrando nel corpo umano attraverso i recettori cellulari ACE2, come SARS-CoV-2.

Secondo gli scienziati di Wuhan, l’infezione da NeoCoV non può essere neutralizzata da anticorpi che forniscono protezione contro i corona virus SARS-CoV-2 e MERS-CoV.

Giovedì l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato a TASS che “ulteriori ricerche mostreranno solo se il virus descritto dai ricercatori cinesi rappresenta una minaccia per l’uomo”. L’OMS, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e altre organizzazioni delle Nazioni Unite, “risponde alla minaccia rappresentata dai virus zoonotici”.