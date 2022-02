[VIDEO] “SNL” si apre con il coro ucraino Domka di New York

Fine di questa settimana Sabato sera in diretta Si è aperto con una nota seria, come al solito sulla scia di una vera tragedia.

Lo spettacolo si è aperto il 26 febbraio senza applausi, mentre gli attori Cecily Strong e Kate McKinnon, con indosso un abito floreale nero e scuro, sono usciti per presentare il coro ucraino Domka di New York.

Il coro ha continuato a cantare una “preghiera per l’Ucraina” stando in piedi dietro un tavolo di candele, la cui parte centrale era scritta “KYIV”, come nella capitale dell’Ucraina, dove la Russia ha lanciato un attacco giovedì mattina.

Guarda il segmento completo sopra.

L’apertura musicale insolitamente seria è stata simile all’apertura del New York City Children’s Choir nel dicembre 2012 SNL Con la canzone Silent Night, giorni dopo la sparatoria a scuola di Sandy Hook

Allo stesso modo, nel novembre 2016, in omaggio al cantante Leonard Cohen, morto quella settimana, e sulla scia della perdita di Hillary Clinton alle elezioni presidenziali, McKinnon ha cantato come Hillary “Hallelujah” (con testi modificati).

Hai trovato la performance dell’ucraino New York Chorus Domka tanto bella quanto triste?