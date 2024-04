Una ricetta che cambierà il tuo modo di trattare ingredienti semplici

Sapevate che i porri, anche se spesso messi in ombra dai loro parenti vegetali, sono un vero tesoro in cucina? Questa ricetta per la zuppa di crema di scalogno sfrutta i loro sapori delicati ma distinti, mentre l'aggiunta di aglio e olio d'oliva leggero esalta il sapore e aggiunge profondità. Il succo di limone, invece, dona alla zuppa un tocco fresco che ben si sposa con la sua consistenza cremosa. I porri sono ricchi di importanti sostanze nutritive come le vitamine A, C e K e contengono anche fibre che supportano la digestione. Questa zuppa non solo ti riscalderà, ma fornirà anche al tuo corpo preziosi antiossidanti, sostenendo la tua salute e il buon umore. Preparati perché questo pasto sano e facile da preparare diventerà il nuovo preferito del tuo menu.

Continua l'articolo sotto il video

ingredienti:

di 2 pezzi (260 grammi)

aglio 1 spicchio (5 g)

olio d'oliva 1 cucchiaino (5 g)

Succo di limone

Dolcificante/zucchero

sole

Pepe

per preparare:

Pulite i porri eliminando le radici e le foglie esterne, quindi lavateli, asciugateli e tagliateli a fette di medio spessore. Sbucciare l'aglio e tagliarlo anche a fettine. In una ciotola fate rosolare le fettine di scalogno e l'aglio nell'olio bollente per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Versare quindi l'acqua in modo che raggiunga i 3/4 dell'altezza dei porri e cuocere a fuoco lento, coperto, finché saranno teneri, 5-10 minuti, aggiungendo acqua se necessario o eliminando l'eccesso prima di mescolare. Quando gli scalogni saranno cotti, frullateli fino ad ottenere un composto omogeneo utilizzando un frullatore ad immersione. Condire con sale, pepe, dolcificante e succo di limone e mescolare bene. Servire in un piatto adatto.

NaukaJelenia.pl / NaukaJelenia

Ti invitiamo al nostro blog Impara a mangiareDove troverai ricette più stimolanti, consigli di cucina e storie di cibo fantastico. Unisciti alla nostra comunità culinaria: creiamo insieme deliziose meraviglie! Seguiteci anche sui social per rimanere aggiornati con le nostre novità. Ci vediamo dall'altra parte delle vostre papille gustative!