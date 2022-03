Sud Italia. I posti migliori dove andare nella primavera del 2022

In questo articolo, parleremo dei prodotti disponibili su Internet. Alcuni collegamenti nel testo sono collegamenti di collegamento. Guadagniamo se ci clicchi sopra, ma i nostri consigli sono indipendenti e gli articoli non sono sponsorizzati.

In Campania possiamo contare su circa 20 giorni di sole ad aprile, e ce ne sono sicuramente di più a maggio e inizio giugno, quindi questi I mesi primaverili sono un ottimo momento per esplorare la vasta e piena zona di gravitàIl suo capoluogo è Napoli. La città stessa è affascinante: tra le altre cose, c’è un centro storico unico da vedere, Una galleria d’arte all’aperto unica, situata nella stazione della metropolitanaE mangia Tradizionale “napoletana” – Pizza nei colori nazionali d’Italia. Il Vesuvio governa il Golfo di Napoli. I turisti spesso decidono di camminare verso l’abisso in rovina di questo vulcano. All’inizio del primo millennio della nuova era furono seppellite le ceneri di Capricios Vesuvius. L’antica città di Pompei. Oggi, le rovine dell’Impero Romano sono una delle tre maggiori attrazioni dell’Italia. Vi si trovano resti di case con antichi templi, terme, dipinti colorati e mosaici.

>>> Napoli, l’antica Pompei e le eruzioni vulcaniche in un unico viaggio. Scopri i dettagli dell’offerta



Un viaggio primaverile in Italia è l’occasione per vedere le rovine dell’antica città immaginaria di Pompei.

|

John Harper / Getty Images



Continua a leggere per Business Insider



Ti mancano le pigre passeggiate sulla spiaggia? Decidi di andare in crociera Una delle più belle isole greche – Capri Oppure vai avanti Spiaggia d’AmalfiCon la sua bellezza affascina visitatori da tutto il mondo. In primavera, al di fuori dell’alta stagione, è tranquillo. Questa bellissima parte d’Italia si chiama Divina Costa o Divine Beach. A proposito, devi andare nella città da cartolina sulla roccia, ad es. Positano famosa.

>>> Visita sia Napoli che la bellissima isola di Capri all’inizio di giugno, quando il tempo sarà favorevole per fare il bagno in mare. Vai ai dettagli dell’offerta della rinomata agenzia di viaggi



Ottima vista della spiaggia di Amalfi in Calabria

|

Ale Varnishcha / Getty Images



Puglia



La Puglia è la seconda parte del sud Italia, merita un lungo viaggio. Molti italiani vengono qui per svago, fuggendo da luoghi più affollati e più cari. La città è un ottimo punto di partenza Barry con piccoli ristoranti con edifici antichi e colorati e cucina tradizionale regionale. Luoghi famosi a Bari La regina se n’è andata. Tuttavia, i luoghi più grandi della Puglia trulle, cioè case in pietra simili a grandi api. Per vederli, vai ad Alberobello.

>>> In questo viaggio scoprirai i luoghi più grandi della Campania e della Puglia. Scopri di più sull’offerta pensata per le escursioni



Tradizionali case dei troll ad Alberobello, Puglia

|

Balletto Dorin / Getty Images



Calabria



Se devi Splendida vista sulle acque azzurre del Mar Ionio o del Mar Tirreno, Vai in Calabria. In bassa stagione qui è tranquillo, quindi è un luogo ideale per un viaggio “lento”. Il vantaggio della regione è la sua lunga e varia spiaggia. Attirerà anche le persone che vogliono arrampicarsi perché lo sono Parchi Nazionali di Montagna Parco dell’Aspromonte, della Sila e in parte del Pollino. La maggior parte dei turisti viene in città Tropia è conosciuta come la perla del Tirreno. Gli edifici schiacciati tra ripide scogliere fanno una forte impressione sui visitatori. Molti sono curiosi della vista della chiesa su un’isola in Italia chiamata Santa Maria dell’Isola. Per più pace, vale la pena andare nel bello RouletteConserva l’atmosfera di un villaggio di pescatori, che si trova anche nel Mar Tirreno.

>>> Soggiorna in un hotel a conduzione familiare con vista sul Mar Ionio durante il tuo viaggio primaverile. Scopri l’offerta attuale di una nota agenzia di viaggi



Veduta della costa meridionale della Calabria.

|

Monticello / Getty Images



Sicilia



La Sicilia è la più grande delle isole del Mediterraneo. In primavera, il sole splende su di essa con grande intensità. Non sorprende che lì vengano coltivati ​​limoni, inclusa la varietà succosa Feminillo di SiracusaPortata in Italia dagli Arabi nel X secolo. Conosceva Limone siciliano Vengono spesso aggiunti Liquore chiamato limoncello. L’isola è anche famosa per i suoi antichi vigneti ed è pensata per chi vuole conoscere la lunga tradizione vinicola italiana e i sapori regionali. Proverai sul posto (ad esempio) Ricotta serale Dal latte di capre locali.

>>> Da dove vengono le prelibatezze siciliane. La caratteristica a quattro stelle di questa offerta è un ottimo punto di partenza



Dal 1837 proprietaria di questi estesi vigneti è la famiglia Tusca nei dintorni di Sioux Scalfani, in Sicilia.

|

Atlantite Phototravel / Getty Images



Uno dei bei punti di partenza è magnificamente posizionato La città di Dormina con le rovine di un teatro greco, Cattedrale e castello riccamente decorati. È da visitare Palermo soleggiataPatria di Archimede, vale a dire. Siracusa nasce come colonia greca io Noto è entrata nella lista dell’UNESCO con i suoi edifici barocchi. Tuttavia, ci sono ancora molti siti architettonici sull’isola. Quando rimani in Sicilia, puoi vedere Luoghi in cui è stato girato il culto del “Padrino”.. Molte persone verranno sull’isola La presenza di un vulcano attivo. Edna ha ripetutamente mostrato la sua imprevedibilità, il che crea il brivido desiderato negli amanti del rischio.

>>> Soggiorna in un hotel 4 stelle con sole, mare e colazione, “a portata di mano” le splendide architetture della Sicilia e dell’Edna. Scopri di più su questa interessante offerta



Vulcano Attivo Edna, Sicilia

|

Fotografia di Busà / Getty Images



Buono a sapersi: