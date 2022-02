Spielberg accelera la produzione del nuovo film di Bullitt

Steve McQueen dentro costruito Foto : Warner Bros. / Per gentile concessione di Getty Images

Fan dell’inseguimento in macchina, preparatevi: Steven Spielberg sta sviluppando un nuovo film basato su Frank Bullitt, il detective della polizia di San Francisco portato in vita in modo memorabile da Steve McQueen. nel 1968 costruito. per ogni diversoSpielberg con Josh Singer di la posta E il Riflettoreper scrivere una nuova sceneggiatura incentrata sul famoso poliziotto veloce.

Questo nuovo progetto, a quanto pare, non sarà una rielaborazione diretta di costruitoÈ basato sul romanzo del 1963 di Robert L. Fish Guarda muto. Invece, sarà una storia nuova e originale, anche se Spielberg ei suoi co-produttori si sono assicurati i diritti sul personaggio di Bullitt dalla tenuta di McQueen, con il figlio e la nipote dell’attore attaccati. Ed come produttori esecutivi.

Tempo di consegnache per primo ha pubblicato questa storia, riferisce colui il quale costruito Probabilmente non sarà il prossimo film di Spielberg, dopo il suo prossimo film semi-autobiografico favole. Ma il regista – che non ha mai esitato a tuffarsi nel suo amore personale per il classico per fornire ispirazione per nuovi progetti – era apparentemente interessato all’idea da un po’, con l’ostacolo principale nelle trattative con la proprietà di McQueen.

Spielberg sta già vivendo un anno impegnativo; Attualmente è candidato a sette nomination agli Oscar per la sua mente storica simile Storia del lato ovest Biologia. Ha anche terminato di recente le riprese favoleche vede Gabriel Labelle nei panni di un giovane e ambizioso regista dell’Arizona anche davvero dentro costruitosupponiamo.

l’originale costruito Diretto da Peter Yates e ampiamente pubblicizzato per presentare alcuni degli inseguimenti in auto più belli della storia del cinema, in particolare la scena di 10 minuti a San Francisco con McQueen al volante della sua iconica Ford Mustang . Il film ha vinto un Oscar per il miglior montaggio, in gran parte per la forza di detta sequenza.

Spielberg più o meno Ha iniziato con un inseguimento in macchina, apparentemente facendosi un nome per la prima volta facendo TV nel 1971 duello. Ha anche incluso la sequenza delle corse nel 2018 Un giocatore pronto Questo è così pieno di riferimenti cinematografici che siamo rimasti un po’ sorpresi di non sembrare le Mustang di Bullitt sepolte da qualche parte nella confezione. Ma mentiremmo, se dicessimo che non siamo incuriositi dall’idea del ragazzo che ha messo tutte le sue risorse e il suo talento dietro le riprese di Absolute di Steven Spielberg. Film di inseguimento in macchina”.