Simon Leviev “Tinder Swindler” vuole irrompere a Hollywood

Il nuovo regista di Hollywood Simon Ho Gina Rodriguez E, ci è stato detto, hanno già discusso una serie di piani per incassare la ritrovata fama di Netflix per il profitto e una carriera nell’intrattenimento.

Ci è stato detto che l’idea di Simone di un potenziale programma di appuntamenti coinvolge donne in lizza per il suo amore… ed è interessato a condividere le sue cose da fare e da non fare in un potenziale podcast.