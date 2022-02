Shanna Mockler non è interessata a Lamar Odom nonostante abbia corteggiato il “Grande Fratello”

Shanna Mockler Dice che non sta cercando di ottenerlo Lamar Odom …nonostante abbia flirtato con lui in “Celebrity Big Brother” e abbia infastidito il suo ragazzo nel processo.

Shana, che è stata recentemente espulsa dalla casa della “CBB”, dice a TMZ… che non è interessata a Lamar, romantico o in alcun modo, ma capisce perché il suo ragazzo, Matteo RondòArrabbiato per le sue buffonate a casa di CBB.