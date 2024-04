Secondo gli scienziati, il caffè del mattino potrebbe avere fino a 600.000 anni

Gli scienziati volevano sapere come proteggere meglio le piante di caffè dai parassiti e dai cambiamenti climatici. Così facendo, hanno scoperto questo Il tipo di caffè più popolare, l'Arabica, è apparso circa 600.000 anni fa Il risultato dell'ibridazione naturale tra altre due specie, cioè senza intervento umano.

Per tracciare la storia dell'Arabica, gli scienziati hanno esaminato i genomi di Coffea canephora, Coffea eugenioides e più di 30 altre piante di Arabica, incluso un esemplare del XVIII secolo utilizzato da Carlo Linneo per dare un nome alla pianta e ora ospitato nel Museo di Storia Naturale di Londra. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature Genetics.

Il caffè è la seconda merce scambiata più popolare al mondo. Prima c’è solo il petrolio. Il caffè viene bevuto in tutto il mondo in grandi quantità. Questo Miliardi di tazze al giorno. Molte persone non riescono a immaginare di iniziare la giornata senza questa bevanda e, a Costantinopoli del XVI secolo, si diceva che non fornire a propria moglie abbastanza caffè fosse motivo di divorzio.

Leggi anche: Storia del caffè. Da dove viene questa bevanda popolare?

La tipologia più comune che possiamo trovare nei negozi è l'Arabica (Caffè arabo). È leggermente più debole della Robusta (Coffea canephora), ma molti lo considerano più gustoso. Ha un sapore agrodolce, a differenza di quest'ultimo, che ha un sapore amaro. Esiste una terza specie meno conosciuta: la Liberica (caffè liberiano, Coffea Liberica), coltivata in tutto il mondo, ma utilizzata raramente per le bevande al caffè (solo l'1-2% della produzione mondiale). Le piante di caffè selvatico provengono dall'Etiopia, ma si ritiene che siano state prima tostate, macinate e prodotte nello Yemen. Qui il caffè veniva venduto e preparato fin dal XIV secolo.









Tuttavia, prima che l’uomo iniziasse a coltivare l’Arabica, le piante avevano l’opportunità di prosperare in periodi caldi, umidi e favorevoli per migliaia di anni, e faticavano a sopravvivere anche nei periodi secchi. Grazie a ciò si verificò la selezione naturale e solo una piccola percentuale di piante geneticamente simili sopravvisse. Sfortunatamente, questo ora ha anche conseguenze negative, come una maggiore suscettibilità alle malattie (come la ruggine fogliare), che causano ogni anno perdite per milioni di dollari.

In questo studio, gli scienziati hanno esaminato la composizione della varietà Arabica resistente alla ruggine fogliare e hanno identificato parti del suo codice genetico che proteggono la pianta. Anche se lo studio ha rivelato un fatto insolito su questo popolare caffè, è soprattutto grazie ad esso che in futuro sarà possibile coltivare piante sane e gustare più tazze della bevanda scura. Riesci a immaginare una giornata senza caffè? Io no.*

* Sì, è ancora lì erba mateè più stimolante del caffè, ma nulla può sostituire il gusto e l'odore del tubino nero che fluttua nella stanza mentre lavori.

Letteratura di origine: Salujarvi, J., Rambani, A., Yu, Z. IN . Genomica e genomica delle popolazioni poliploidi Caffè arabo Rivela la storia della diversificazione delle moderne varietà di caffè. Nat Genette 56 721-731 (2024). https://doi.org/10.1038/s41588-024-01695-w