scena zazdrości nel “Sanatorium miłości”. “Ona wybrała mnie!”

“Just have no bardzo ładną kobietą. Oparła się o moje uda uda, było bardzo fajnie. Ładnie pachniała. Może się do niej zbliżę. Non preoccuparti, solo cekawą e interesującą osobą”— comp lementował Andrzej kobie Anche questo è disponibile.

È noto che tutta la nuova ricerca sulle abilità si trova da qualche parte a Ryszardem. Non importa quanto sei bravo, se i tuoi anziani non si divertono con i giochi, non devi preoccuparti del tuo problema. La fotocamera è completamente chiusa.

Questi materiali sono ampiamente disponibili



“Sanatorio di Miłości”. Andrzej zazdrosny o Teodozję

Andrzej ma 65 lat che faccio “Sanatorio di Melossey” Przyjechał z Milanówka. Jest rozwodnikiem. Przez wiele lat pracował jako kierowca nella compagnia di trasporti, przez co “nie dbał o swoje związki”. Teraz podkreśla, że ​​​​widzi swoją przyszłość z Teodozją.

— Ocenił Ryszarda, gdy dowiedział się, że Marta Manowska przydzieliła go do Teodozji.

È facile da gestire a seconda del modo in cui lo usi. Pokaz mody zachwycił zgromadzoną publiczność. Theodozja doskonale bawiła się z Ryszardem. Andrzej pogodzic się z tym non può essere, że kuracjuszka dobrze bawiła się z innym seniorem.

– commento.

In questo caso, c'è molta arte nella tua casa. W servisie Plejada.pl ogni giorno offre una nuova offerta commerciale. Bądź na bieżąco! Nota Gioca con Google. Siamo qui per aiutarvi Facebooko, Instagram, Il YouTube Uraz Tik Toko.

Vuoi ricevere una nuova notizia o un nuovo argomento? Contattaci, invia mail al seguente indirizzo: plejada@redakcjaonet.pl.