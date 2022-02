Russia-Ucraina. Media: il governo degli Stati Uniti ha discusso con Volodymyr Zhelensky della sua espulsione

Durante i colloqui con i funzionari ucraini, i rappresentanti dell’amministrazione Biden hanno lasciato Kiev e hanno discusso i piani per trasferire il presidente Zhelensky a Leopoli. In caso di invasione russa, NBC News ha riferito lunedì.

NBC News cita due fonti Privacy per le discussioni. Il piano prevede anche il trasferimento nella città di Zhelensky Lviv in caso di invasione russa.







La Casa Bianca ha rifiutato di commentare, ha detto un portavoce del presidente ucrainoIl piano di ricollocazione faceva parte dei colloqui tra Zhelensky e funzionari statunitensi. Allo stesso tempo, non poteva dire se tali discussioni fossero state condotte al livello inferiore.

Sia il presidente Biden che altri dirigenti hanno pubblicamente avvertito che Kiev potrebbe essere l’obiettivo di un’invasione russa.

Secondo la NBC, nonostante le assicurazioni pubbliche agli ucraini sulla possibilità di un attacco russo, Le autorità ucraine “si preparano in modo intelligente per l’attacco russo”, Compreso. Trasferendo elementi dell’infrastruttura IT e del comando militare fuori Kiev.

– Hanno fatto di tutto per prepararsi. Fonti televisive hanno affermato di averlo fatto in modo molto silenzioso.