10 La migliore risiko junior del 2024 – Non acquistare una risiko junior finché non leggi QUESTO!

Editrice Giochi, Risiko, Giochi in Scatola, Risiko Classico Edizione 2023, Giochi di Società e Strategia per Famiglia e Amici, Giochi da Tavolo per Adulti e Bambini, da 3 a 6 Giocatori, 10+ Anni 36,99 €

34,90 € disponibile 38 new from 32,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RISIKO ORIGINALE: Torna la nuova edizione di uno dei classici giochi da tavolo, creato da Editrice Giochi. Ideale da 3 a 6 giocatori, questo gioco di strategia piacerà a famiglie e amici

GIOCO DI STRATEGIA: Sfida i tuoi amici in questo classico gioco da tavolo e di strategia. Scegli il colore del tuo esercito e distribuisci le armate sul territorio. Per vincere, attacca e occupa nuovi territori per raggiungere il tuo obiettivo segreto

GIOCHI DA TAVOLO PER LA FAMIGLIA: Ideale per le serate in famiglia, questo gioco di società appassionerà facilmente. Con la regola Time Attack, Risiko è un gioco di società perfetto per partite sempre più rapide e serate in compagnia

GIOCHI DI SOCIETÀ EDITRICE GIOCHI: Editrice Giochi offre una varietà di puzzle e giochi da tavolo per bambini, ragazzi e adulti, giochi di società e di strategia, carte e giochi da tavolo classici come domino, mahjong o scacchi. Giochi da tavolo ideali per le famiglie e le serate con gli amici per il massimo del divertimento

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Il Gioco di società Risiko contiene 1 Tabellone, 6 eserciti di colori diversi, un set da 74 carte, 6 dadi e 1 libro per le istruzioni del gioco

Hasbro Gioco da Tavolo Risk Junior E6936 23,99 € disponibile 8 new from 23,98€

Juegos de estrategia

HASBRO

Juego Mesa Risk Junior Hasbro E6936

Juego Mesa Risk Junior Hasbro E6936

Risiko Junior, Gioco di Strategia Adatto ai Bambini, a Partire da 5 Anni [Versione Tedesca] 26,10 € disponibile 8 new from 25,14€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risiko Junior è facile da imparare con le simpatiche avventure dei pirati

Per conquistare isole e tesori

Versione in tedesco

Adatto a partire dai cinque anni

Spin Master, Editrice Giochi, Risiko Classico, Edizione 2017, Giochi da Tavolo di Strategia, Gioco in Scatola per Adulti e Bambini, da 3 a 6 Giocatori, 10+ Anni 36,99 €

31,64 € disponibile 75 new from 22,75€

1 used from 28,42€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RISIKO ORIGINALE: il più classico tra i giochi da tavolo, che permette di giocare in famiglia o con gli amici, da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 giocatori, per divertirsi sfidando parenti e amici conquistando territori lontani nelle serate in compagnia oppure nei weekend

GIOCO DA TAVOLO DI STRATEGIA: conquista con astuzia i territori con il tuo esercito posizionando i carrarmatini ai confini e raggiungendo così l’obiettivo segreto pescato dalle carte all’inizio del gioco, vinci contro i tuoi avversari usando la strategia e riflettendo sulle mosse da compiere per conquistare i tuoi obiettivi

NUOVA SFIDA TIME ATTACK: gioca a Risiko impostando la durata delle partite grazie al Time Attack, questa variante ti permetterà di ridurre il tempo di gioco per raggiungere il tuo obiettivo segreto, e se nessuno l’avrà raggiunto la vittoria andrà al giocatore con più territori controllati

PER SFIDE IN FAMIGLIA: adatto dai 10 anni in su, uno dei classici giochi da tavolo per bambini per sfidare i genitori, divertendosi a conquistare territori lontani e imparando la geografia, ma ideale anche per sfide tra adulti, Risiko piace a tutte le età e impegna in complessi ragionamenti strategici che appassionano grandi e piccini STIMOLA IL PENSIERO LOGICO: tra i migliori giochi da tavolo per adulti per allenare la logica e la concentrazione, Risiko permette di riflettere usando la pazienza e la strategia, aiutando i bambini ma anche gli adulti ad applicarsi con impegno per risolvere una situazione e raggiungere l’obiettivo

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Risiko include 42 carte territorio, 14 carte Obiettivo segreto, 16 carte Obiettivi da Torneo, 2 carte Jolly, 1 plancia che raffigura il mondo, 6 armate di diversi colori con carri armati e bandierine, 3 dadi blu, 3 dadi rossi, un set di carte, il regolamento READ 10 La migliore lego duplo del 2024 - Non acquistare una lego duplo finché non leggi QUESTO!

Hasbro Gaming Risk Junior Game, Strategy Board Game, Pirate Themed Game,One Colour,Ages 5 and Up 24,72 €

22,27 € disponibile 3 new from 22,27€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risiko Junior è facile da imparare con le simpatiche avventure dei pirati

Per conquistare isole e tesori

Versione in inglese

Adatto a partire dai cinque anni

Cluedo Junior, Il caso del giocattolo rotto (gioco in scatola, Hasbro Gaming, Versione in Italiano) 29,99 €

21,94 € disponibile 30 new from 19,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gioco di mistero per bambini

I giocatori devono scoprire chi ha rotto il giocattolo

Le note del detective aiutano i giocatori a tenere traccia degli indizi

Fino a 6 giocatori

EDITRICE GIOCHI, RISIKO, Risiko! Antartide - Gioco da tavolo di strategia - 2 Giochi in scatola in 1, per adulti e bambini - A partire dai 10 anni - Board game da 2 giocatori - Per sfide in famiglia 14,90 € disponibile 45 new from 12,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche RISIKO ORIGINALE: Risiko Antartide è la prima edizione a due giocatori di RisiKo, il più classico tra i giochi da tavolo, con due modalità di gioco. Un lato della plancia raffigura l'Antartide con 42 territori e nuovi obiettivi

GIOCO DA TAVOLO DI STRATEGIA: RisiKo Antartide è la prima edizione che funge anche da espansione del gioco originale e che aggiunge il settimo continente all'emisfero del RisiKo classico, creando nuove strategie per la conquista del mondo

STIMOLA IL PENSIERO LOGICO: tra i migliori giochi da tavolo per adulti per allenare la logica e la concentrazione, RisiKo Antartide permette di riflettere usando la pazienza e la strategia, aiutando i bambini ma anche gli adulti ad applicarsi con impegno per risolvere una situazione e raggiungere l’obiettivo

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: Risiko Antartide include: 1 plancia stampata fronte e retro, da un lato l'Antartide suddiviso in 42 territori e dall'altro l'Antartide suddivisa in due territori. 3 armate, 6 dadi, un mazzo di carte nuovi territori e nuovi obiettivi e 2 carte per giocare all'esponasione del RisiKo classico.

Hasbro A6984IT0 Monopoly Junior Versione 2019, Multicolore, Taglia Unica 29,99 €

19,92 € disponibile 13 new from 19,92€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un'ottima introduzione al gioco Monopoly dei grandi

Il tabellone con Monopoly Town mostra una città a misura di bambino

I bambini si divertiranno a contare e a collezionare i soldi del Monopoly per vincere

I personaggi sono le pedine di Piccolo Scottie, Piccolo T-Rex, Piccolo Pinguino, e Paperella

Gioco da tavolo semplice e veloce READ 40 La migliore Ken di barbie del 2022 - Non acquistare una Ken di barbie finché non leggi QUESTO!

Spin Master Editrice Giochi, Risiko! Batman DC, Gioco di Strategia, Gioco da Tavolo, dagli 10 Anni in su, 53,99 €

21,85 € disponibile 41 new from 21,85€

1 used from 19,28€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Scegliete uno dei 6 Super Criminali più pericolosi di Gotham City, prendete le vostre carte distretto, studiate il vostro Piano Criminale, disponete le vostre armate strategicamente e in fine lanciate i dadi attacco per eliminare i vostri avversari e vincere

Al vostro tuno lanciate i dadi attacco e cercate di attivare Batman per ottenere poteri speciali e sconfiggere i vostri avversari, con l'obiettivo di dominare la cittÃ

La confezione contiene 1 plancia raffigurante la città di Gotham City suddivisa in distretti, 3 dadi attacco, 3 dadi difesa, 4 armate di diversi colori, 1 Batman in miniatura, 5 gettoni icona Batman, 102 carte, Istruzioni

EDITRICE GIOCHI, RisiKo! Napoli, classico gioco da tavolo di strategia, edizione originale ambientata a Napoli, board game da 3-4 giocatori e per adulti e bambini dai 10 anni in su 37,99 €

32,99 € disponibile 15 new from 24,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GIOCO DA TAVOLO CLASSICO: RisiKo! Napoli è il gioco di strategia che conoscete e amate, ma in un'edizione originale diversa, ambientata nella città di Napoli. Include carte Territori e carte Obiettivi che si ispirano alla storica rivalità tra i quartieri della città italiana.

EDIZIONE NAPOLI: il campo di battaglia è la mappa della città e del suo stupendo Golfo. Scegliete con quale delle due modalità giocare tra quella con la regola Time Attack e quella senza.

PER TUTTA LA FAMIGLIA: questo board game per adulti e bambini dai 10 anni in su renderà la serata di gioco davvero divertente per tutti. Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a giocare sono 3-4 giocatori.

GIOCO DA TAVOLO DI STRATEGIA: conquista con astuzia i quartieri di Napoli con il tuo esercito posizionando i carrarmatini ai confini e raggiungendo così l’obiettivo segreto pescato dalle carte all’inizio del gioco, vinci contro i tuoi avversari usando la strategia e riflettendo sulle mosse da compiere per conquistare i tuoi obiettivi

CONTENUTO DEL GIOCO IN SCATOLA: RisiKo! Napoli include: 1 tabellone, 6 dadi, 60 carte, 400 carri armati, 80 bandierine, 1 istruzioni

