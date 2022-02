Riportare “Il Padrino” alla sua gloria originale (è ancora buio)

Perché erano necessari tali sforzi di restauro?

Francis Ford Coppola Il sistema dello studio, che era così bravo a fare così tanto, è sempre stato debole in questa materia di memorizzazione. Il Padrino è stato un film di straordinario successo dell’epoca. Ma la Paramount non era preparata per quel successo. All’improvviso si ritrovò ad apparire a New York cinque nei teatri, perché c’era la richiesta di vederlo, e poi in altri luoghi del mondo. Invece di dire, teniamo il negativo originale perché sarà un bene prezioso, in pratica indossavano qualcosa di terribile perché lo usavano per fare molte stampe. Le stampe stanno iniziando a essere l’opposto di come dovrebbe essere il film.

James Mukoski Non esiste una versione migliore di “Il Padrino” dell’originale. Quindi quello su cui facevamo affidamento era Gordy [the film’s cinematographer, Gordon Willis] Ripristino approvato. A parte questo, non avremmo la più pallida idea di come fosse veramente il film quando è stato originariamente rilasciato.

Il primo film dell’epico dramma poliziesco è uscito 50 anni fa.

Coppola A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che Gordy Willis ha utilizzato intenzionalmente una tecnica creativa estremamente pericolosa. Ha flirtato con la sua scoperta – che è un peccato – su parti dell’inquadratura. Se l’attore non era nel segno, se si trovava a meno di due piedi da dove Gordy pensava che sarebbe stato, potrebbe trovarsi nella completa oscurità. L’ha resa bella, ma non perdonava.

Come hai trovato le parti del film che sono state utilizzate in questo restauro?

Mokoski Abbiamo trovato un po’ di più rispetto ai precedenti restauri. La Paramount l’ha trovata in un altro [film] Lattine. Hanno fatto uno sforzo per mettere insieme i primi due film [made for television and titled “The Godfather Saga”] E quando hanno tagliato il film, è finito in altre lattine.