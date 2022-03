Paulina Krupińska “w objęciach” Prezydenta ucraina. Internazzi oburzeni

Od czasu wybuchu wojny w Ucraina Wołodymyr Zełenski wykazuje się niezwykłą odwagą i nie raz już pokazał, że obywatele mogą na niego liczyć nawet w najtrudniejszych Momach. Postawą prezydenta są zachwyceni także obywatele innych państw. Choi Just Ka Ma Masa Winesh I Noch Informage o Upking Situaki, a Bugawege Si Tak Ron memy, aw tym te z Wołodymyrem Zełenskim.

Paulina Krupińska oberwała za nagranie z podobizną Wołodymyra Zełenskiego

Questo è il contenuto di Instagramie, właściwie na InstaStories, pojawił się filtr z podobizną obecnego prezydenta Ukrainy. Polina Krupinska nagrała krótkie wideo z filtrem, który w efekcie wygląda tak, jakby Zełenski przytulał osobę na nagraniu.

Część osób w komentarzach zażartowała z tego, ale większości zdecydowanie się to nie spodobało. Internauci uznali, że nie jest to powód do śmiechubo sytuacja w Ukrainie jest naprawdę niebezpieczna.

– skomentowali internauci.

Wygląda na to, że Paulina Krupińska wzięła do siebie negatywne komentarze, bo zdecydowała się usunąć cały post. il mio apelujemy do internautów o więcej distansu i … mniej hejtu.

