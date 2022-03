Orange wprowadza opłatę za brak aktywności w ofercie na kartę

Orange wprowadzi opłatę za brak aktywności w ofertach na kartę. Aby jej nie ponosić, trzeba będzie przynajmniej raz w myesiącu zadzwonić, wysłać wiadomość, skorzystać z Internetu lub kupić jakiś płatny pakiet.

Orange Polska poinformował o zmianie cenników ofert na kartęktóra wejdzie w życie 4 Kuwait 2022 Rocco. W taryfach Orange Free na kartę, Orange Yes, Orange POP i Zawsze bez Limitu, Ekstra Numer oraz Orange IoT na kartę pojawi się nowa usługa o nazwie “Utrzymanie numeru we sieci”. Condividi otrzymamy w jej ramach? Ano to, że pomarańczowy operator utrzyma nasz numer w swojej sieci. Czy do tego trzeba specjalnej usługi? Według Orange tak.

Zobacz: arancione daje darmowy dostęp do użytecznej usługi



Zobacz: Orange love tanij dla mieszkańców Gdańska i Katowic

W rzeczywistości pomarańczowy factor wprowadza opłatę (podobnie jak Plus czy Play, Fioletowi w taryfie OdNowa), która ma mu jakoś wynagrodzić fakt, że ktoś ma numer w Orange na kartę, ale z niego aktywnie nie korzysta.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Orange, opłata za brak aktywności przez co najmniej 31 dni wynosi 5 zł. A jak ta “usługa” ma działać? W cennikach ma się znaleźć opis o następującej treści:

Opłata będzie pobierana po upływie 31 dni od ostatniej płatnej aktywności Abonenta, rozumianej jako wykonanie połączenia wychodzącego (minuty/SMS/MMS/internet) lub zakup pakobe usługi. Abonenci, których wartość środków na koncie głównym w dniu pobrania opłaty jest niższa niż 5 zł, zostaną obciążeni opłatą wysokości dostępnych środków. Opłata za utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana cyklicznie co 31 dni od ostatniej płatnej aktywności abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za utrzymanie numeru w sieci aż do momentu wygaśnięcia ważności konta. Włączona promocja „Konto ważne rok” nie zwalnia z ponoszenia opłat za utrzymanie numeru w sieci. W przypadku utraty ważności konta na połączenia wychodzące, opłata będzie pobierana zablokowanych środków.

Z powyższego opisu wynika, że ​​nie nie wystarczy raz na 31 dni zasilić swojego konta w Orange na kartę, di nie ponosić dodatkowej opłaty. Trzeba coś z tych pieniędzy jeszcze wydać.

O wprowadzanej przez Orange opłacie za brak aktywności na koncie możecie porozmawiać na naszym Forum, W Team Timasi.

Na koniec komunikatu pomarańczowy operator przypomina, że:

Abonenci nieakceptujący tych zmian mogą zrezygnować in usług Orange do dnia wejścia w życie zmian.

catalizzatori:

Sugerując się Waszymi komentarzami, wysłałem dwa pytania do biura prasowego Orange Polska:

Czy “przelew sms” scherzo traktowany jako aktywność, zwalniając z wprowadzanej opłaty?

Czy korzystanie z pakietu danych z bonusu za doładowanie będzie traktowane jako warunek do zaniechania pobrania opłaty 5 zł?

Oto odpowiedzi, które otrzymałem:

Invia SMS per scherzo traktowane jako aktywność.

Invia messaggi SMS per scherzo traktowane jako aktywność.

Wykonanie połączenia z Internetem zwalnia z opłaty 5 zł. W powyższym przypadku także.

Zobacz: Toya e Spira Opiatelli Ucraina. Jest okno otwarte oraz specjalna oferta komórkowa



Zobacz: Nie Tylko Play – Cała Grupa wprowadza ułatwienia dla obywateli Ukrainy

Źródło zdjęć: persiane

Źródło tekstu: arancione