M jak miłość, Odcinek 1652: Koniec Pawła i Franki. W święta nie będzie już czego zbierać. Nawet Stryj Franki Weźmie udział w jej oszustwie





W 1652 odcinku “M jak miłość” dowiemy się jak bardzo oszukany został Paweł (Rafał Mroczek). Dziewczyna (Dominika Kachlik), którą zabrał do swojego życia, kiedy uciekła z własnego ślubu i ratował z różnych tarapatów przez czas go oszukiwała! Urocza Franka, nieco postrzelona na początku wydawała się wszystkim oszustką, ale szybo skradła serca Mostowiaków e Zduńskich z Pawłem na czele. W 1652 odcinku “M jak miłość” będziemy w szoku, kiedy wyjdą na jaw mroczne fakty z jej życia, a stryj (Piotr Majerczyk) będzie ją krył. Kim tak naprawdę scherzo Franka? Pewne scherzo, że w Święta Paweł znów będzie sam.

“M jak miłość” odcinek 1652 – wtorek, 5.04.2022, o godz. 20,55 W TVP2.0

W 1652 odcinku “M jak miłość” przekonamy się, że warto słuchać swojej intuicji. Franka na początku znajomości z Pawłem nie wydawała się dobrą dla niego kobietą. Postrzelona uciekinierka z własnego ślubu, z długami e podejrzanymi znajomościami z narzeczonym Krzyśkiem (Michał Chruściel) na czele, nie budziła zaufania. Ale była tak urocza i zabawna, że ​​​​dość szybko polubiła ją Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Barbara (Teresa Lipowska) e Pawe w końcu pokochał.

Przypomnijmy, że Pawe w “M jak miłość” bardzo długo bronił się przed uczuciem Franki. To był czas, kiedy Piotrek (Marcin Mroczek) szalał w USA z seksowną Kamilą (Anna Gorajska), a Kinga (Katarzyna Cichopek) została sama iz trudem radziła sobie z codziennością. Paweł bardzo ją wspierał, a przy okazji obudziła się w nim miłość do tej niesamowitej kobiety. Ale Franka nie odpuściła – przeczekała e postawiła na swoim, została panią Zduńską. W 1652 odcinku serialu wyjdą na jaw niepokojące fakty z jejżycia and zapytamy: Kim tak naprawdę jest Franka?

Po pierwsze w 1652 odcinku “M jak miłość” okaże się, że Franka ukryła przed mężem wielki majątek! Paweł nie dowie się prawdy, ale według “Świata seriali” my ją poznamy w rozmowie Zduńskiej ze stryjem Gutowskim.

Franka zdradzi Jędrzejowi w 1652 odcinku “M jak miłość”, ze sprzedaży działki w górach dostała dużo więcej pieniędzy, niż powiedziała Pawłowi. Ukryła przed mężem również stan swojego konta po zakupie mieszkania dla Basi (Gabriela Raczyńska).

– Franka, ale wartość sprzedanych działek jest dużo większa niż cena tego mieszkanka. Chyba nie przehulałaś takiej kasy? – Zabeta Gutowski.

– Nie, no co ty, stryju … Wpłaciłam wszystko na konto, na czarną godzinę – Wezna Franca.

– A dlaczego Paweł nic o tym nie wie? – zdziwi się stryj Franki.

– Powiem mu … ale jeszcze nie teraz. Więc Wiesz …

– Będę milczał jak grób! Ale takie tajemnice przed mężem wcale mi się nie podobają …

– Come il nome są konieczne …

W 1652 odcinku “M jak miłość” Paweł zostanie oszukany przez żonę 2 razy. Po pierwsze Franka dostanie z USA niepokojącego maila, którego ukryje przed wszystkimi, ale tym razem stryj zdradzi ją przed Pawłem. Gutowski wyzna Zduńskiemu, że jego żona spędziła w USA prawie rok. Czy tam kryje się źródło wszystkich tajemnic Franki?

– Un więc ponad rok w Nowym Jorku? Aaaaaaaaaaaaaa… – zapytał Pawe onę.

– Bo Ten Wigsd di Okrobney – Franka spróbuje zbyć męża.

– Opowiesz coś więcej? Czy mam ciągnąć za język?

– No co … no … Długo nie mogłam znaleźć pracy, ledwo coś podłapałam i znów byłam bezrobotna … Mało brakowało, a otarłabym się o bezdomność … tam trochę, podejmożnetónezóm pez jew r podjęła…

Paweł jednak nie będzie wcale spokojniejszy po tej rozmowie, bo Franka szybo utnie temat i zostawi go ze swoimi myślami. Drugi raz Franka oszuka Pawła w 1652 odcinku “M jak miłość” pisząc wielkiej tajemnicy przed wszystkimi list z adnotacją “Otworzyć tylko po mojej śmierci”.

Nagromadzenie tajemnic z przeszłości Franki w 1652 odcinku “M jak miłość”, ukryty majątek i konszachty z podejrzanymi osobami zza oceanu spowodują, że Pawe przestanies wierjć I takie smutne będą Święta Zduńskiego, który jeszcze niedawno wierzył, że znalazł “tą jedyną” iz nią właśnie spędzi resztę życia, ale dziewczyznietopz