Lublino / Il professor Wojciech Zalowska è stato rieletto rettore dell'Università di Medicina

Giovedì il professor Wojciech Zalowska è stato rieletto rettore dell'Università di Medicina di Lublino. Nella sua piattaforma elettorale ha dichiarato, tra le altre cose: il mantenimento dello status di ricercatore dell’università.

Il portavoce dell'Università Wojciech Brakovici ha annunciato che al voto hanno partecipato 167 dei 175 aventi diritto al voto. Ha aggiunto: “157 elettori hanno sostenuto l'elezione del candidato, mentre 8 si sono opposti e due si sono astenuti dal voto”.

La professoressa Załuska era l'unico candidato. Nella sua piattaforma elettorale ha promesso, tra le altre cose: di sostenere la ricerca tra studenti e dottorandi, di continuare l'implementazione dell'insegnamento negli ospedali universitari e nei centri di simulazione medica, di creare nuovi programmi e campi di studio, di sviluppare lo sport accademico, e per stabilire un nuovo centro per l'educazione medica.

“L'obiettivo primario dell'attività scientifica è mantenere la categoria A in almeno due discipline scientifiche nella valutazione per il periodo 2022-2025 e mantenere lo status di università di ricerca nel 2026.” – Nota il professore. Zaluska.

Professore Ph.D. N. med.Wojciech Załuska si è laureato alla Facoltà di Medicina dell'Università di Medicina di Lublino. Ha conseguito il titolo di Dottore in Scienze Mediche nel 1992, il titolo di medico qualificato nel 2001 e il titolo di professore nel 2005. È specialista di prima e seconda classe in malattie interne, specialista in nefrologia, medico salute, malattie ipertensive e trapianto di organi clinici. È autore e coautore di 170 pubblicazioni scientifiche integrali. Dirige l’Università dal 2020.

La storia dell'Università di Medicina di Lublino risale al 1950. Successivamente le facoltà dell'Università Maria Curie-Skodowska di Lublino (Medicina e Farmacia) acquisirono l'autonomia. Inizialmente venne trasformata in Accademia Medica, che dopo tre mesi prese il nome di Accademia Medica. Nel 2008, l'Università di Medicina di Lublino è stata trasformata nell'Università di Medicina di Lublino. Attualmente, l'università istruisce circa 7.000 studenti. Persone, di cui 1mila nel primo anno. Tra le migliaia di studenti di lingua inglese ci sono cittadini, tra gli altri, di Stati Uniti, Canada, India, Taiwan, Tailandia (PAP).

La scienza in Polonia, Piotr Nowak

