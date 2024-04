L’impatto negativo dell’intelligenza artificiale sui bambini. I ricercatori lanciano l’allarme

Il suddetto ricercatore ha sottolineato che “spesso l’intelligenza artificiale viene fatta apparire più umana e intelligente di quanto non sia in realtà, e questo è molto fuorviante per i bambini”. Pertanto, il rischio di sviluppare questo settore senza stabilire confini adeguati e introdurre un’istruzione adeguata in questo campo nelle scuole è in aumento.

Come sottolinea WordsSideKick.com, vale la pena sottolinearlo in uno studio condotto in Scozia Nonostante tutto ciò, solo l’1% dei bambini considera “umani” gli assistenti IA.. Circa l’80% dei minori intervistati li ha descritti correttamente come “intelligenza artificiale” e il 15% ha affermato che erano “cose”. Le scelte di questi minori dimostrano che comprendono le differenze, ma non capiscono ancora bene cosa siano.

Ciò è chiaramente dimostrato dal fatto che più o meno Due terzi dei bambini intervistati credono che questi sistemi possano essere in grado di pensare e provare emozioni come gli esseri umani. Ad esempio, i bambini hanno ripetutamente indicato che Alexa potrebbe “sentirsi esclusa” se non fosse stata inclusa nella conversazione. Inoltre i minorenni spesso affermavano che sarebbe stato inappropriato smaltire il dispositivo se qualcosa fosse andato storto. Pertanto, i ricercatori hanno affermato che lo studio evidenzia il pericolo che i bambini sopravvalutino l’affidabilità e le capacità dei sistemi di intelligenza artificiale e che ulteriori passi dovrebbero essere presi in considerazione quando si introducono adeguatamente i bambini nel mondo dell’intelligenza artificiale.









– I risultati mostrano come È importante aumentare la consapevolezza e la comprensione dei bambini riguardo alle tecnologie basate sull’intelligenza artificialeGarantire interazioni sicure e responsabili con le tecnologie intelligenti, ha osservato Valentina Andres, coautrice dello studio.

