La stella assassina si è risvegliata dopo 10 anni. Il suo comportamento sciocca gli scienziati

Le magnetar sono stelle insolite il cui campo magnetico è così forte che può facilmente strappare il ferro dal nostro sangue. Questo particolare tipo di stella interessa da anni gli scienziati, eppure i ricercatori sono sorpresi dal comportamento di uno dei suoi rappresentanti. Scoperta nel 2003, la magnetar XTE J1810-197 aveva emesso rapidamente onde radio fin dall'inizio, ma nel 2008 ha smesso improvvisamente. È scomparso dalla vista per 10 anni, per poi ritornare nel 2018, comportandosi in modo ancora più strano e imprevedibile di prima.