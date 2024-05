La spia di Putin odia i geopro. Rivolta del PiS contro Kaczynski. L’Avorio sorprende con la ristrutturazione del governo

Ora si scopre che non lo conoscono. Oppure – per essere precisi – Giopro e i suoi uomini non conoscono Schmidt, e Kaminsky tace completamente. Forse sta bevendo per tristezza?

Il caso Szmydt colpisce anche il leader del PiS Jarosław Kaczyński. Sì, essendo entrato nel governo presidenziale come vice primo ministro della difesa solo nel 2020, la carriera di Szmydt con Ziobro era già in declino. Tuttavia, Kaczyński, ex capo del PiS, è stato la forza trainante dei cambiamenti nel sistema giudiziario, che includevano il completo silenzio dei giudici indipendenti. È stato in questo processo che Szmydt ha suonato il primo violino e si è unito al PiS, insieme a una dozzina circa di altri giudici, per promuovere questa pace e trarne tutti i benefici – i posti di lavoro, gli stipendi e i benefici lasciati dai giudici indipendenti cacciati. di GioPro.

Questo non è l’unico problema di Kaczynski: il suo partito si sta ribellando. Gli attivisti in Małopolska, Mazovia e Podlasie non vogliono più seguire gli ordini del presidente, né lasciando il PiS né raggiungendo un accordo con il nuovo governo. Risultato: il PiS perde la possibilità di mantenere il potere nei prossimi consigli provinciali.

Il primo ministro Tusk crede di poter sfruttare a proprio vantaggio i problemi di Kaczynski con il partito e con la spia. Vuole attaccare Kaczynski con la sua stessa arma: vuole riattivare la Commissione sull’influenza russa per sostenere i legami del PiS con il Cremlino. Tusk per ora ha sgomberato il campo licenziando i ministri in corsa per il Parlamento europeo. Il nuovo capo del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione è Tomasz Simoniak, che sarà anche il coordinatore dei servizi segreti – e un martello contro il PiS. È una nomina logica, ma ci sono anche grandi sorprese tra i nuovi ministri.