La prestazione di Magdalena Frisch in Spagna, 6:1 alla fine. Una donna polacca contro la campionessa degli US Open

Magdalena Frisch sta cercando di ritrovare la buona forma che aveva impressionato all'inizio della stagione. Dopo il fallimento del torneo WTA 1000 di Madrid, È stata eliminata al primo turnoil nostro rappresentante si è recato a Lleida, in Spagna, dove questa settimana si terrà il torneo 125 WTA. Per i polacchi è un'opportunità per vincere diverse partite di seguito e acquisire la fiducia in se stessi che è mancata negli ultimi tempi.

Mercoledì si è aperto con successo l'evento spagnolo. Dalla vittoria 6:2, 6:4 su Despina Papamichael. Nella seconda partita le due squadre hanno lottato duramente e il finale è stato decisivo. Nella nona partita la giocatrice del KS Górnik Bytom ha approfittato del quinto punto di servizio dopo un passaggio meraviglioso e dopo un attimo si è qualificata per il secondo turno.

Nella fase successiva, ha dovuto affrontare Lea Boskovic. Entrambi non avevano mai avuto l'opportunità di competere l'uno contro l'altro prima. Il 24enne croato si trova attualmente al 216esimo posto, decisamente sotto a Frisch. scaffali Quindi era lei la candidata ovvia nella lotta.

Magdalena Frisch ottiene un'altra vittoria. Il polacco giocherà le semifinali del torneo WTA 125 a Lleida

La partita dei quarti di finale è iniziata in modo del tutto inaspettato, con un break a favore dell'avversaria di Magdalena. Nei minuti successivi, il nostro tennista ha ripreso il controllo degli eventi, Ha vinto quattro partite di fila. Anche se in seguito la sua avversaria ha mantenuto il servizio, il palo non ha permesso alla sua avversaria nemmeno di rompere il punto. Alla fine il primo set si è concluso con il punteggio di 6:3 a favore di Fresh. READ Novità sorprendenti da Madrid. La folle rincorsa di Iga Świątek, l'impresa del polacco è in pericolo

La seconda partita è andata secondo i desideri del 26enne fin dall'inizio, nonostante la presenza di tante partite feroci. Nel secondo set la polacca ha difeso un break point e un attimo dopo ne ha conquistato un altro nel set successivo L'avversario ha commesso un errore di doppio servizio. Questo è stato il momento decisivo in cui il risultato per Boskovic è “scomparso” per sempre.

Giocatore di tennis nato a Lodz Ha avuto due occasioni al servizio per vincere la seconda partita 6-0. Tuttavia, c’è stata una svolta. Per fortuna la partita finì nel match successivo…o meglio, lo fece l'avversario commettendo un errore di doppio servizio. Il 26enne ha vinto la partita 6:3, 6:1. Nei quarti di finale del torneo WTA 125 di Lleida, la nostra tennista giocherà contro Camila Osorio. I due hanno già giocato l'uno contro l'altro più volte. L'ultimo confronto tra Magdalena Frisch e la campionessa Junior degli US Open 2019 si è concluso con la vittoria della polacca. Spero che sia lo stesso anche questa volta.

Coco Gauff ha sconfitto Magdalena Frisch 6:1, 6:2. video/Agenzia di stampa/© 2024 Stampa associata