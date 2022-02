La NASA testa nuovamente con successo i motori dello stadio primario del razzo lunare dopo un errore

Tutti i motori a razzo dello stadio primario sul razzo lunare della NASA sono stati eseguiti come previsto in una serie di recenti test che hanno seguito la sostituzione di un meccanismo di controllo difettoso in uno di quei motori, ha affermato l’agenzia.

Il modulo di controllo del motore difettoso RS-25 n. 4 ha costretto l’agenzia spaziale a ritardare la sua prossima missione sulla luna senza equipaggio, Artemide I che segnerà l’inizio del ritorno dell’umanità la luna .

I motori RS-25, prodotti da Aerojet Rocketdyne, sono una vecchia tecnologia di Navicella spaziale era. Ci sono quattro motori RS-25 che alimentano lo stadio primario di sistema di lancio spaziale (SLS) Razzo lunare.

Durante l’ultimo aumento di potenza per lo stadio principale Artemis I SLS, che la NASA ha condotto in collaborazione con il produttore di motori all’inizio di questo mese, tutte e quattro le unità di controllo del motore hanno funzionato come previsto.

Questi dispositivi di controllo del motore comunicano con il resto del missile, fornendo un controllo preciso e una diagnostica sanitaria interna.

Imparentato: Guarda insieme l’enorme razzo SLS della NASA per la missione lunare Artemis 1 in questo epico video time-lapse

La NASA ha affermato che l’errore nel modulo di controllo a quattro motori è causato da un chip di memoria difettoso, che viene utilizzato durante la sequenza di avvio della console e non ha alcun effetto sulle operazioni della console dopo quel punto. nella situazione attuale .

Gli ingegneri non hanno trovato alcuna indicazione di chip di memoria difettosi negli altri tre motori, quindi non ci sono limitazioni prova bagnata La NASA ha aggiunto che i test dovrebbero essere eseguiti prima del lancio.

Tuttavia, l’errore ha costretto la NASA a posticipare il lancio di Artemis I entro e non oltre aprile.

Le squadre del Kennedy Space Center in Florida stanno ora lavorando per completare i test diagnostici pre-volo, incluso il test del sistema di terminazione del volo e il montaggio dell’hardware sui doppi booster a razzo solido.

Il missile dovrebbe essere lanciato sul Launch Pad 39B a marzo per un test di prova, durante il quale le squadre riforniranno di carburante il missile e inizieranno la sequenza di pre-lancio fino al conto alla rovescia.

Il test di prova è progettato per verificare le prestazioni del missile SLS e Capsula spaziale di Orione e Ground Systems presso Kennedy. La NASA programmerà il lancio della missione Artemis I dopo l’allenamento in abiti bagnati.