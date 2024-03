Un processo chiamato impronta digitale delle proteine, che è una tecnica analitica per identificare le proteine ​​in cui una proteina sconosciuta di interesse viene prima scomposta in peptidi più piccoli la cui massa assoluta può essere misurata con precisione utilizzando uno spettrometro di massa. Ha confermato che il materiale utilizzato per realizzare la rilegatura è pelle umana.

E ora le autorità universitarie hanno finalmente deciso cosa fare dei lavori “inappropriati” – come si legge nel comunicato ufficiale, La copertura della pelle umana è stata rimossa, La decisione è stata presa sulla base dei suggerimenti contenuti nel rapporto del Comitato direttivo di Harvard sui resti umani nelle collezioni dei musei universitari.

Ci scusiamo a nome della Biblioteca di Harvard per i fallimenti passati nella gestione dei libri, che hanno ulteriormente minato la dignità degli esseri umani.

Peloso spiegò che il problema principale nella creazione del volume era che il Dottore non riusciva a vedere un essere umano davanti a sé. Secondo lui Ha compiuto un atto raccapricciante, quasi certamente senza il consenso del paziente, prendendo un pezzo della pelle del paziente morto E utilizzato nella rilegatura, quindi è tempo di “seppellire questi resti” con dignità. I resti rimossi sono ora conservati in un luogo sicuro presso la Biblioteca di Harvard e la struttura sta consultando le autorità sul prossimo passo.