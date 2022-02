La Casa Bianca ha annunciato sanzioni contro Putin e Lavrov

Il portavoce della Casa Bianca Zhen Zaky ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno sanzioni al presidente russo Vladimir Putin, al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e ai membri del Consiglio di sicurezza russo. Le barriere includono il congelamento della proprietà e il divieto di viaggio.









Joe Biden

/Michael Reynolds /PAP/EPA



I dettagli verranno rilasciati a breve.

Abbiamo preso in considerazione questa (soluzione) per un po’ di tempo (…) il Presidente (Joe Biden degli Stati Uniti) dovrebbe adottare una forte visione, azione e azione. In linea con i nostri partner europei – ha detto Zaki, riferendosi alle sanzioni annunciate venerdì dall’Unione Europea e dalla Gran Bretagna.

Non ha escluso ulteriori sanzioni, tra cui Nel settore energetico russo, ha affermato, “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

Le nostre barriere sono progettate Danneggerà l’economia russa, non la nostra Quindi questo è l’equilibrio chiave che stiamo cercando di mantenere – L’oratore ha insistito. Ha affermato che le sanzioni al settore energetico potrebbero aumentare ulteriormente i prezzi del petrolio e del gas e, di conseguenza, arricchire il presidente russo Vladimir Putin.

Un portavoce della Casa Bianca ha anche dichiarato apertura agli Stati Uniti Per accogliere i rifugiati dall’Ucraina, Ha stimato che la maggior parte dei sopravvissuti all’invasione vorrebbe rimanere in Europa.