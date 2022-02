La “Black List” rinnovata per la decima stagione sulla NBC

Lista nera Non mancano ancora i nomi: la NBC ha rinnovato il film drammatico di James Spader per la decima stagione, ha appreso TVLine.

Spyder stesso ha confermato la notizia nell’episodio di martedì di Stasera spettacolo. Interpreta il principale criminale Red Reddington, che lavora con l’FBI per rintracciare i fuggitivi più pericolosi del mondo.

stagione fino ad oggi, Lista nera Ha una media di 5,1 milioni di spettatori totali e una valutazione beta di 0,6 su Live + 7 numeri, solo un segno in meno rispetto alle medie della stagione 8 (5,5 miglia/0,7). Delle 10 serie drammatiche che la NBC ha trasmesso finora in questa stagione televisiva, si è classificata al nono posto in entrambe le misure, superando solo Freshman. atmosfera normale.

La stagione 9 sembrava completamente diversa, sia davanti che dietro la telecamera. Pochi giorni prima dell’ottava finale di stagione dello show a giugno, è emersa la notizia che la signora Megan Boone aveva programmato di uscire dallo show e il finale era il suo episodio finale. Durante quella puntata, Liz è stata colpita da Bonn Da un seguace di Neville Townsend e Boone l’ha chiamata otto stagioni Nel programma “Un’intera vita dentro la mia vita… Che sogno. Grazie a tutti”.

Il giorno dopo la messa in onda del finale, il creatore della serie John Bokencamp, che è stato sceneggiatore e produttore esecutivo per le stagioni dalla prima all’ottava, Ha annunciato che se ne sarebbe andato anche lui Il dramma prima della nona stagione “per uscire dalla mia zona di comfort, provare qualcosa di nuovo ed esplorare alcuni degli altri personaggi e storie che sono stati in giro nella mia testa”.

“Credo davvero che la serie sia ancora così piena di vita, creativamente forte e ci aspettano giorni luminosi”, ha detto Bockenkamp in quel momento. “Quindi mi unisco a te ora – come fan – per scoprire dove Lista nera Allora prendi noi”.

La sinossi ufficiale della nona stagione afferma: “Nei due anni successivi alla morte di Elizabeth Kane, Raymond Reddington e i membri della task force dell’FBI vengono sciolti: le loro vite sono ora cambiate in modi inaspettati e senza sapere dove si trovi Reddington. Quando scoprono si trovano a un bivio, un obiettivo comune li costringe a rinnovare la loro missione originale: sradicare liste nere pericolose, malvagie ed eccentriche.Nel processo, iniziano a scoprire nemici mortali, complotti inimmaginabili e tradimenti improvvisi che minacceranno le alleanze e stimoleranno la vendetta il passato, guidato dal criminale più feroce: Raymond Reddington”.

Lista neraLa stagione 9 riprende in una nuova fascia oraria a partire da venerdì 25 febbraio alle 8/7c.

Linea TV rinnovo della scorecard Aggiornato per riflettere le novità. Sei entusiasta di sentirlo Lista nera Tornare per la stagione 10? Lascia un commento qui sotto con tutti i tuoi pensieri.