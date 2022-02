Kanye West attacca Cory Gamble della suocera Kris Jenner su Instagram

Kanye West ha criticato sui social la compagna di sua suocera Kris Jenner, Corey Gamble.

Il rapper è stato criticato per la sua attività su Instagram nelle ultime settimane dopo aver pubblicato diversi post sulla sua ex moglie Kim Kardashian e sul suo nuovo fidanzato, il comico Pete Davidson.

Sabato (19 febbraio), West, che l’anno scorso ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha condiviso un post su Gamble, definendo il dirigente aziendale e il talent manager un “ateo” e “non una brava persona”.

“Dio ha un piano per rimuovere l’ateo Corey che comunque non avrebbe dovuto essere qui”, ha scritto. “E penso che sia un bravo ragazzo e non un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo che era solito essere in giro per la famiglia Buff, poi ha incontrato Justin Bieber e poi quando ha divorziato da Chris è scivolato.”

“È diventato la versione televisiva della figura paterna e poiché si è sempre definito un ‘vero ****’, una volta ha detto a mia moglie che sapeva che musica ascoltare, quindi quando l’ho visto una settimana dopo l’ho ascoltato rimosso da una festa di compleanno Le mie ragazze”, ha affermato West.

Il Dona L’artista ha anche affermato che Gamble “associava troppo mia moglie ai liberali” e ha detto che “per qualche motivo” pensava che Gamble lavorasse per DuPont Chemical “o un’organizzazione del genere”.

West ha concluso il suo post elogiando Jenner come un “eroe” e scrivendo: “Amo Kris.

Screenshot del post Instagram di Kanye West su Corey Gamble (Tu tramite Instagram)

“Questa donna è un’eroina e ha fatto quello che doveva fare per proteggere la sua famiglia e assicurarsi che prosperasse anche se significa dire a tutti di non ascoltarmi, la rispetto e amo il suo trambusto e Chris è uno dei il meglio che abbia mai fatto”.

indipendente Contatta un rappresentante di Gamble per un commento.