“I cittadini non lo conoscevano. La maggior parte delle persone sapeva che la proprietà era di proprietà di un presentatore televisivo nei giorni in cui era congelata. Sapevano solo che era russo”, ha detto il sindaco della città Michael Spaghiari. Menagio si trova in una delle ville di un giornalista della stazione Rosia 1.

Il sindaco ha convenuto che non è chiaro per quanto tempo durerà l’attuale status giuridico del congelamento dei beni e come verrà risolta questa situazione. Il valore dei beni dell’oligarchia russa congelati in Italia, comprese le barche, è di circa 140 milioni di euro.

In precedenza, nella trasmissione di Rosia 1, Vladimir Soloviv ha pianto durante la sua “serata con Vladimir Soloviv” parlando delle sanzioni impostegli.

Ho visto il Washington Post campagna russa. L’articolo descrive “W zwierciadle Putin” Molti esempi di bugieAnnegò il popolo russo. In secondo luogo, il giornale riassume la guerra di Putin al proprio Paese, importante quanto quello che è successo in Ucraina.

Il giornalista del Washington Post Anthony Faiola descrive in dettaglio come Vladimir Putin ha informato i russi della guerra in Ucraina. Il quadro della campagna di Russia è scioccante. Ad esempio – “Komsomolskaya Pravda” – un quotidiano russo pro-Cremlino – ha raccontato nel fine settimana la toccante storia di un anziano disabile dell’Ucraina orientale. Vasilevich è stato dato per salutare i soldati russi giunti in Ucraina con lacrime di gioia.

Izvestia, a sua volta, sostiene che non è la Russia a impedire la creazione di un corridoio umanitario per i civili e che “i nazionalisti ucraini stanno uccidendo le persone in fuga”. Un incendio in una centrale nucleare di Zaporizhia causato da un incendio russo? Per Rosija, che è di proprietà dello Stato russo, l’incendio è stato appiccato da “sabotatori ucraini irresponsabili”.

La ricerca della verità diventa sempre più difficile

In un’analisi prodotta da “The New Yorker” leggiamo che la maggior parte dei russi impara a conoscere il mondo dai media ufficiali del Cremlino, principalmente dalla televisione di stato. Tuttavia, viene presentata solo la storia del Cremlino. La notizia è del tutto orwelliana. Al tempo della guerra in Ucraina, questo può essere visto ancora più chiaramente – leggiamo.

La ricerca della verità diventa sempre più difficile. La maggior parte dei russi non ha accesso a Internet e, se lo fa, la censura statale bloccherà molti siti nazionali e stranieri dai quali possono scoprire cosa sta realmente succedendo. Il recente inasprimento della legge, la presunzione e 15 anni di reclusione per aver criticato i militari e aver definito la guerra in Ucraina una “guerra” illustrano solo il problema.