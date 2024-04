Italia. Corpo di una turista di 22 anni nella chiesa di montagna È morta per coltellate

Il corpo della giovane donna è stato ritrovato in un'ex cappella della chiesa nel villaggio di Equilivas, nelle Alpi italiane. Secondo i primi accertamenti i decessi sono avvenuti a marzo e all'inizio di aprile a causa di coltellate al collo e all'addome. Ormai è stata stabilita l'identità del 22enne.

Secondo i media italiani è stata stabilita l'identità della donna trovata morta il 7 aprile tra le rovine di una piccola chiesa nel remoto villaggio abbandonato di Equilivas, nelle Alpi centrali, nella regione della Valle d'Asta. La sua famiglia ha confermato alla polizia che si trattava di una donna francese di 22 anni originaria della zona di Lione. I parenti della defunta hanno ammesso di non aver avuto contatti con lei per diversi giorni e di sapere che aveva viaggiato in diversi paesi europei con il suo ragazzo.